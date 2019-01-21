Ефим Абрамов: Азербайджан и Израиль должны активизировать культурные связи

Day.Az представляет читателям интервью Stmegi с режиссером и драматургом Ефимом Абрамовым, проживающим в Израиле.

- В пражском пассаже "Люцерна" прошла презентация вашей повести "Черные подснежники", написанной вместе с поэтессой Лейлой Бегим и посвященной событиям в Ходжалы. Насколько я знаю, вы обычно пишите любовную лирику, поэтические вещи, сценарии о любви. Скажите, пожалуйста, как и почему вы решили написать повесть о событиях в Ходжалы?

- Наверное, вы правы. Да, действительно, большинство моих сценариев и рассказов можно, наверное, назвать лирическими. Они, на мой взгляд, посвящены самому главному - теме любви. Нет в мире литератора - прозаика или поэта - который не писал бы о любви. Это чувство и есть жизнь. И говорить на эту тему, пожалуй, нет никакой необходимости. Об этом слишком много сказано и написано. И тема эта бесконечна.

Но есть у меня несколько коротких рассказов, которые, на мой взгляд, не настолько лирические и поэтические. Они объединены общим названием "День поминовения". Это рассказы о родных и близких мне людях, о моем родном городе Баку. Они напечатаны в журнале "Литературный Азербайджан". Многие читатели и эти рассказы тоже называют лиричными, но о таких вещах судить не мне.

Что касается повести "Черные подснежники", то эта повесть и для меня, и для Лейлы Бегим стоит как бы несколько особняком в высоком смысле этого слова. Она для нас была очень важной и очень серьезной работой.

Дело в том, что Лейла живет в Чехии. Я живу в Израиле. Но и она, и я, конечно же, живем тем, что происходит в Баку, в Азербайджане, на Родине. Мы ежедневно по нескольку раз в день созваниваемся, говорим, обсуждаем события, которые происходят в Баку, у нас в республике. Тем более, как вы уже знаете, я достаточно активно принимаю участие в Международной Ассоциации "Азербайджан-Израиль". Мы дружим с ее гендиректором Львом Спиваком, который делает очень многое для дружбы наших двух стран. Поэтому и Лейла, и я живо интересуемся всеми происходящими в Азербайджане событиями. Она позвонила мне и сказала, что объявлен конкурс на лучшее произведение литературы и искусства, посвященный 25-летию трагических событий в Ходжалы.

Мы даже не обсуждали, надо писать или не надо писать. Было решено, что мы будем писать, потому что идея Лейлы сделать работу именно на эту тему сразу была принята и мной. И мы стали думать о сюжете. Каждый из нас прочитал много материала об этих трагических событиях. Найдя документальные подтверждения каким-то нашим предположениям, о которых мы говорили и обсуждали, мы пришли к единому решению и начали писать. Наша повесть получила первую премию на этом конкурсе. Нам это было очень приятно. А затем Международная ассоциация "Азербайджан-Израиль" посодействовала и издала книгу на английском языке. Наша особая благодарность блестящему переводчику и другу Гюльнаре Холл. Состоялась презентация в Израиле, на которую прилетала Лейла Бегим. Следует подчеркнуть, что Ассоциация "АзИз" делает очень многое для постоянных и целенаправленных контактов с Азербайджаном. Помимо интересных встреч, семинаров, конференций и выставок, ежегодно проводятся мероприятия, посвященные событиям в Ходжалы.

Возвращаясь к разговору о нашей повести, хочу подчеркнуть, что она нам действительно очень дорога. Именно поэтому мы и решили сделать на основе этой повести пьесу, которую сейчас репетируют. И, насколько мне известно, в 20-х числах февраля, к очередной годовщине трагических событий в Ходжалы, будет премьера спектакля в Баку.

Ставит спектакль режиссер Вагиф Асадов, народный артист Азербайджана.

- В чем суть сюжета повести?

- Суть в том, что героиня повести поэтесса Натаван Гаджиева, которая в ту трагическую ночь в Ходжалы была ослеплена одним из армянских боевиков, сумела найти в себе силы жить. Жить, работать и бороться. Ее брат, Фикрет Гаджиев, ставший достаточно известным журналистом, ведет по-своему эту борьбу, рассказывая в своих статьях об ужасах той страшной ночи. Они хотят только одного: восстановления справедливости. Они считают, что виновных в этой трагедии надо призвать к ответу и приложить все усилия к тому, чтобы подобное никогда и нигде не повторилось. Этому и посвящены повесть, пьеса и сценарий.

- Нет ли в планах снять художественный фильм на основе повести "Черные подснежники"?

- В принципе, у нас есть готовый литературный сценарий. Я глубоко убежден, что необходимо сделать художественный фильм на основе повести. Потому что это не просто тема нашей республики, это боль нашего народа, всех тех, кто причастен к Баку и Азербайджану. Об этом следует знать. Это следует помнить.

Я вижу, что международная информационная кампания "Справедливость Ходжалы", которую возглавляет вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, делает все возможное для того, чтобы международное сообщество знало об этой трагедии. Мировое сообщество должно знать об этом геноциде. Мало говорить об этом в социальных сетях, на конференциях, проводить выставки и семинары. Надо сделать художественное кино, потому что оно доступно миллионам людей. И миллионы людей должны знать правду об этом.

- Над какими новыми проектами работаете?

- В настоящее время, помимо нашей повести, мы с Лейлой уже написали семь пьес. Есть много проектов, над которыми мы работаем. Застоя в нашем сотрудничестве нет. Мы созваниваемся, делимся идеями, обсуждаем их, пересылаем друг другу наброски - это нормальный процесс.

В самом начале вы напомнили мне пражский пассаж "Люцерна". Так вот, отмечу, что именно там в феврале прошлого года проходила презентация и нашей повести "Черные подснежники" и "Карабахские рассказы" Гюнель Анаргызы. Наши работы были объединены в единую книгу и изданы на чешском языке. Сейчас мы с Лейлой обсуждаем идею издания отдельной книгой наших пьес и повести. Надеемся, в Азербайджане найдется издательство, которое возьмется за это.

- Как вы оцениваете уровень культурных связей между Азербайджаном и Израилем?

- Мне кажется, что политические связи куда более обширны, чем культурные. Я не собираюсь вдаваться в подробности, в нюансы политических связей Азербайджана и Израиля. Для этого есть политологи, люди, которые в этом разбираются.

Что касается культурных связей, мне кажется, что вот такой проект, "Черные подснежники", должен реализовываться совместно. Пример такого положительного сотрудничества уже есть. Например, спектакль "Yarimciq qalmiw" поставлен в ТЮЗе народным артистом Республики, режиссером Вагифом Асадовым при поддержке министерства культуры Республики и содействии нашей международной ассоциации "АзИз". Это и есть единение культурных связей, которые создают широкие возможности для совместных проектов и совместной работы. Это, на мой взгляд, идеальный вариант.

Очень хочу отдельно сказать о пьесе "Мечтающие мальчики" - в азербайджанском переводе "Ярымчыг галмыш".

Она посвящена талантливому скульптору Самиру Качаеву, трагически погибшему в апрельских боях 2016 года, и всем нашим детям, ушедшим от нас за все эти годы военного противостояния.

Талантливая постановка в Театре Юного Зрителя пришлась по душе и профессионалам, и искренним любителям театра. Были многочисленные положительные отзывы, интервью, статьи. Спасибо режиссеру Вагифу Асадову за эту работу.

Вообще, чем шире культурные связи между людьми, тем больше взаимопонимания и тем сильнее узы настоящей дружбы. А это самое важное. Мне кажется, чем больше будет таких культурных контактов - создание фильмов, обмен спектаклями, делегациями, которые приезжали бы из Израиля в Азербайджан и из Азербайджана в Израиль, тем лучше для наших стран. Я в этом глубоко убежден. Такие возможности у наших стран есть и это необходимо делать.

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