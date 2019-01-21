В Гяндже пройдет Кубок Кяпаза 2019 - ФОТО

В Гянджинской государственной филармонии 26-27 января пройдет молодежный конкурс искусств на Кубок Кяпаза 2019, организованный Союзом молодежи (СМА) и Ассоциацией танца (АТА) при поддержке министерства культуры Азербайджана и Jam Group. Об этом сообщили Trend организаторы, передает Day.Az.

"Азербайджанская молодежь проявляет большой интерес к танцевальному искусству. Об этом свидетельствуют различные фестивали и конкурсы, в том числе международные, которые способствуют раскрытию творческого потенциала и развитию молодежи. Эти мероприятия также способствуют организации встреч между преподавателями, обмену опытом, охватывают различные музыкальные жанры - мугам и классику, народное и инструментальное творчество, эстраду и вокал и т.д. Желаем всем участникам конкурса успехов", - отметил президент АТА и заместитель председателя СМА Азиз Азизов.

Конкурс проводится по возрастной категории: бейби (6 лет), дети (10 лет), юниоры (16 лет), подростки (16 лет и старше).

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