Народный артист Азербайджана стал героем передачи на телеканале "Россия 1"
21 января 2019 18:57 356
Народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов и народная артистка России Анна Нетребко стали героями передачи известной журналистки Наили Аскерзаде "Действующие лица" на телеканале "Россия 1".
Как сообщает Day.Az, очередной выпуск популярной передачи, который готовился с октября 2018 года, рассказал о творчестве звезд мирового уровня и представил откровенное интервью с ними.
"До сих пор не могу поверить, что сняла про них программу, потому что эта семейная пара - звезды мировой величины. В общении же - очень приятные и приветливые люди. А тонкий бакинский юмор Юсифа не раз заставлял смеяться всю съёмочную группу", - написала Н. Аскерзаде на своей странице в Instagram, анонсируя выпуск передачи.
Ф. АгалароваСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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