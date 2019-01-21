Народный артист Азербайджана стал героем передачи на телеканале "Россия 1"

Народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов и народная артистка России Анна Нетребко стали героями передачи известной журналистки Наили Аскерзаде "Действующие лица" на телеканале "Россия 1".

Как сообщает Day.Az, очередной выпуск популярной передачи, который готовился с октября 2018 года, рассказал о творчестве звезд мирового уровня и представил откровенное интервью с ними.

"До сих пор не могу поверить, что сняла про них программу, потому что эта семейная пара - звезды мировой величины. В общении же - очень приятные и приветливые люди. А тонкий бакинский юмор Юсифа не раз заставлял смеяться всю съёмочную группу", - написала Н. Аскерзаде на своей странице в Instagram, анонсируя выпуск передачи.

Ф. Агаларова