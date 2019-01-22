Эйюб Гулиев: Спектакли и концерты из Азербайджана в России – всегда аншлаг

В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета с большим успехом прошел показ балета "Жизель" Адольфа Адана. Главные партии исполнили ведущие солисты Государственного академического Большого театра России, заслуженные артисты России, лауреаты международных конкурсов артистов балета - прима-балерина Анна Никулина (Жизель) и Руслан Скворцов (граф Альберт). Журналисты межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан, руководимой депутатом Госдумы Дмитрием Савельевым, побеседовали с главным дирижером театра, заслуженным артистом Азербайджана Эйюбом Гулиевым. Day.Az со ссылкой на Trend представляет читателям соответствующее интервью:

- Одним из важных событий в гуманитарных отношениях России и Азербайджана в прошлом году стало то, что Азербайджан получил статус гостя Петербургского культурного форума, который пройдет в 2020 году. Какое значение это имеет для вашей страны?

- Я считаю, что это очень крупное событие. Форум - площадка для обмена идеями, это стимул для создания новых и новых проектов. То, что Азербайджан получил приглашение, - это для нас знак дружбы, внимания, уважения, это возможность общения с нашими коллегами по многим вопросам. Вы знаете, что у нас уделяется огромное внимание вопросам культуры. В Баку ежегодно проходит Гуманитарный форум: он стал доброй традицией, на него приезжают ведущие деятели культуры со всего мира, лидеры различных стран. Поэтому участие в Петербургском форуме нам важно: мы обмениваемся опытом. Я впервые участвовал в форуме в качестве главного дирижера музыкального театра оперы и балета, который является ведущим культурным учреждением в нашей стране. Разумеется, я заинтересован в том, чтобы укреплять и продвигать наши отношения с другими странами, в том числе и прежде всего с Россией - поскольку у нас огромное количество тех вещей, над которыми нам можно вместе работать. Как это делать? Разумеется, реализацией общих проектов, в том числе театральных.

- Назовите примеры таких проектов. Они ведь уже есть?

- Сразу после форума у нас в Баку с большим успехом состоялась премьера балета "Жизель" с Анной Никулиной и Русланом Скворцовым - артистами Большого театра. В планах у нас представления с участием Мариинского и Михайловского театров. Бакинский медиа-центр открыл детский проект "Симург", где самые знаменитые педагоги из Москвы дают мастер-классы и занимаются с молодыми талантами. Руководит проектом наша известная пианистка Саида Тагизаде. 4 декабря я выступал в одном из любимых моих залов в России - в зале Чайковского с московским филармоническим оркестром, где прошло торжественное открытие Международного телевизионного конкурса юных исполнителей "Щелкунчик". Для меня это большая честь и возможность поработать и пообщаться с моими российскими коллегами.

- Почему сотрудничество России и Азербайджана в сфере культуры так важно?

- Нужно иметь возможность культурного обмена, работы с представителями российской культуры - например, с Большим театром, который сегодня один из ведущих в мире. Мы в этом направлении уже работаем, приглашая оттуда балетмейстеров: они месяц занимаются с нашими артистами, делятся опытом. Но надо сделать это систематическим и по всем направлениям театрального музыкального искусства. Для нас вообще очень важно развитие молодых деятелей культуры: музыкантов, танцоров балета, театральных артистов. Например, я хотел бы, чтобы была Международная академия при участии российских и азербайджанских деятелей культуры. У нас очень высокий уровень образования - но есть куда двигаться.

- Ваши выступления вызывают ажиотаж у российской публики. Как думаете, что является причиной такого успеха?

- Действительно, когда в Россию привозят какие-то спектакли, концерты из Азербайджана - всегда аншлаг. Примеры - балет "Семь красавиц" и "1001 ночь". Мы в этом году отмечали столетие со дня рождения Гара Гараева, в Новосибирской и Московской филармонии давали крупные концерты. У нас теплые и добрые отношения, нет никакого барьера или деления на своих и чужих артистов. Очень приятно, что в России так относятся к событиям, значимым для Азербайджана. Скоро мы будем отмечать столетие другого нашего знаменитого музыканта - композитора Солтана Гаджибекова. Я как руководитель оперного театра буду много работать над тем, чтобы мы и эту дату встретили достойно.

- На региональном уровне планируете выступать?

- У нас налажено прекрасное сотрудничество с российскими регионами. Я дирижер Новосибирского оркестра. 25 ноября в Смоленске был мой первый концерт в этом городе - на родине Михаила Ивановича Глинки. И вот местный камерный оркестр филармонии играл сочинения знаменитых композиторов Азербайджана: Гаджибекова, Гараева, Ниязи. Это первый такой проект в Смоленске, где, наверное, не очень хорошо знают наших композиторов, потому что их нечасто играют. Я хочу это изменить, и мы будем делать совместные концерты и в Смоленске, и в Баку.

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