Невероятный арт от азербайджанского художника в Париже - ФОТО

Азербайджанский художник Нияз Наджафов является одним из самых востребованных современных художников, как у себя на родине, так и в Париже, где проживает уже на протяжении почти 10 лет.

Персональные выставки Нияза всегда привлекают огромное число поклонников его творчества. Художник с интересной биографией и собственным видением мира никого не оставляет равнодушным к своему творчеству. Смелые работы вызывают или неприязнь или благоговение. Но Нияз всегда говорит о том, что его не интересует мнение окружающих. Искусство спасло ему жизнь, и он будет творить так как считает нужным. Оно и правильно. Ведь если бы художник не следовал порывам души, то мы бы не были свидетелями огромного числа работ.

Но причиной этого материала стала не его живопись, точнее не совсем то, что он рисует, а то, как он демонстрирует свои работы.

Последние два с половиной года, нарисованные им цветы он расклеивает на улицах Парижа, в метро и уже дошел до галерей, где этот арт смотрится особенно интересно в соседстве со старинными картинами.

Говоря об этой своей "акции", Нияз отмечал, что картину, как и обычный цветок, нужно сорвать, ели она понравилась.

"Чтобы творения крепились практически намертво, я покупаю самый дорогой клей. Но однажды мне довелось увидеть, как отбили огромный слой штукатурки, желая забрать мою картину с цветком. Было очень приятно. Или порой вижу, что рисунок начали отрывать, но потом оставили. Значит не вандал, просто понравилась работа, хотел взять себе. А бывает, идешь и видишь, что уничтожили картину, разодрали ее на части. Значит хулиган, ему противно видеть цветы, или человек, который был разгневан и просто захотел выпустить пар. Тоже хорошо, потому что, в любом случае, это проявление эмоций. Неважно отрицательных или положительных.

А бывает, полиция снимает твои картины со стен, потому что стрит-арт запрещен во всем мире - вот это уже катастрофа. Хотя, когда среди них встречаются представители женского пола, они обычно говорят много приятных слов в мой адрес, восхищаются задумкой, но в итоге все равно отдирают картины, потому что в этом заключается их работа. Кстати, в галереях и мзееях я применяю двусторонний скотч", - сказал он в беседе с Day.Az.

Этот арт нам кажется странным, потому что художник очень ревностно относится к своим работам и редко позволяет прикоснуться к ним. И как при таком раскладе он сумел переступить через себя, расклеивая повсеместно свои работы, отдавая их на растерзание солнцу, дождю и окружающим людям?

Но эта игра его увлекла, и теперь он ежедневно рисует огромное количество цветов и делится ими с миром.

" Не знаю, как пришла идея расклеивать свои работы. Надо было, вот я и делал, и сейчас делаю. Я стал клеить картины и в галереях. Иногда от вредности, иногда от счастья, иногда от нечего делать. Но точно не из-за того, что мне сделали галереи", - пошутил Нияз.

Особое внимание привлекла работа, размещенная в Лувре рядом со знаменитым портретом "Моны Лизы". Когда взгляд посетителей художественного музея приковывался к маленькой картине цветов азербайджанского художника, это вызывало в них непонимание, сменявшееся смехом или досадой.

"Расклеивание работ стало частью моей жизни. Это мой арт, в моем понимании этого слова", - сообщил художник.

Франгиз Агаларова