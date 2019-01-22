В Баку пройдет III Международный фестиваль-конкурс искусств "Testene Art Baku"

В столице Азербайджана 13-17 марта 2019 года пройдет III Международный фестиваль-конкурс искусств "Testene Art Baku". Об этом, как передает Day.Az, сообщили Trend в пресс-службе Главного управления культуры города Баку.

Мероприятие пройдет при поддержке Министерства культуры Азербайджана, и совместной организации Главного управления культуры города Баку, Международной ассоциации культуры Testene Art (Италия) и одиннадцатилетней музыкальной школы №3 имени Джовдета Гаджиева.

Конкурс пройдет в следующих номинациях: вокал, инструментальное исполнение, танец, театральное искусство, фольклор, декоративно-прикладное искусство, народные музыкальные инструменты, а также мода и дизайн.

Возрастные категории участников - 4-8 лет, 9-12 лет, 13-16 лет,17-19 лет, 20 лет и старше.

В рамках фестиваля-конкурса пройдут мастер-классы по специальностям фортепиано и скрипка, а также изобразительное искусство.

В состав жюри войдут деятели культуры и искусств из России, Казахстана, Литвы, Израиля и Италии.

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