Азербайджанский джаз-мугам прозвучит в Москве - ФОТО

1 марта на концерте Трио Риада Мамедова в московском "Башмет-центре" прозвучит азербайджанский джаз-мугам. Об этом сообщил Day.Az сам музыкант.

Впервые на московской площадке будет представлен уникальный профессиональный жанр устного народного творчества Азербайджана - мугам. Отметим, что во всем мире лишь несколько профессиональных музыкантов представляют жанр джаз-мугам. Среди них - известный пианист Риад Мамедов, который является единственным исполнителем, раскрывающим это музыкальное направление не только с практической, но и с научной точки зрения.

Напомним, что в 2008 году ЮНЕСКО объявило мугам одним из шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества.

Программа московского концерта объединит в себе классическую и джазовую музыку. В исполнении пианиста Риада Мамедова, контрабасиста Игоря Кондура и барабанщика Евгения Рябого прозвучат сочинения Фредерика Шопена, Александра Скрябина, Сергея Рахманинова.

Ф. Агаларова