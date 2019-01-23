В Филармонии состоится прекрасный концерт симфонической музыки

23 января 2019 14:28

8 февраля в Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева состоится концерт Азербайджанского государственного симфонического оркестра им. Уз. Гаджибейли под руководством главного дирижера оркестра, народного артиста Рауфа Абдуллаева.

В этот вечер прозвучат произведения Йозефа Гайдна и Эдуарда Элгара.

Солировать будет известный виолончелист, заслуженный артист Азербайджана Алексей Милтых.

Начало концерта в 19:00.

Билеты можно приобрести во всех кассах города и на сайте iticket.az.

Н. Гасымова

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