В Филармонии состоится прекрасный концерт симфонической музыки
23 января 2019 14:28 202
8 февраля в Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева состоится концерт Азербайджанского государственного симфонического оркестра им. Уз. Гаджибейли под руководством главного дирижера оркестра, народного артиста Рауфа Абдуллаева.
В этот вечер прозвучат произведения Йозефа Гайдна и Эдуарда Элгара.
Солировать будет известный виолончелист, заслуженный артист Азербайджана Алексей Милтых.
Начало концерта в 19:00.
Билеты можно приобрести во всех кассах города и на сайте iticket.az.
Н. ГасымоваСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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В Филармонии состоится концерт симфонического оркестра
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