В Филармонии состоялся прекрасный вечер скрипичной музыки

Вчера в Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева состоялся прекрасный вечер скрипичной музыки.

В рамках концертной программы в исполнении народной артистки, профессора Захры Гулиевой и ее учеников прозвучали произведения композиторов Эдварда Элгара, Антонио Вивальди, Пабло Сарасате, Камиля Сен-Санса, Эрнеста Шоссона, Яна Сибелиуса и др.

В сопровождении Азербайджанского государственного симфонического оркестра им. Уз. Гаджибейли под руководством выпускника Венской консерватории, молодого дирижера Мустафы Мехмандарова на сцене Филармонии вместе со своим педагогом Захрой Гулиевой выступили Айдан Саламова, Хадиджа Миргуламлы, Чинара Азимова, Назрин Асланлы, Осман Мустафазаде, Фарида Расулова и другие.

Каждое выступление талантливых музыкантов сопровождалось бурными аплодисментами.

Завершился концерт продолжительными овациями публики, среди которых были известные деятели культуры, однокурсники музыкантов и их близкие.

Н. Гасымова