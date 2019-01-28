Триумф азербайджанского баритона на сцене Латвийской национальной оперы - ФОТО

27 января в день, когда вся мировая музыкальная общественность чтит память Джузеппе Верди (композитор скончался 27 января 1901 года), на сцене Латвийского национального театра оперы и балета была показана его опера "Набукко".

В спектакле в главной роли Вавилонского царя Навуходоносора (Набукко) выступил известный вокалист, народный артист Азербайджана Эвез Абдулла. Репертуар Э.Абдуллы включает такие значимые партии, как Фигаро, Риголетто, Жермон, Скарпиа, Эскамильо. Не так давно Э.Абдулла был привлечен к участию в мировой премьере опуса Ф.Ализаде "Nasimi Passion" в Амстердаме.

На спектакле "Набукко" побывала музыковед, профессор Бакинской музыкальной академии им. Уз. Гаджибейли, заслуженный деятель искусств Зумруд Дадашзаде, которая поделилась с Day.Az своими впечатлениями.

"Это быль очень яркий спектакль с блестящими солистами, потрясающими оркестром и хором. Оперой руководил молодой, очень импульсивный дирижер Якопо Сипари ди Пескассероли (Jacopo Sipari di Pescasseroli). Нашим меломанам это имя должно быть знакомо: в апреле 2018 года маэстро приезжал в Баку, где под его руководством была показана опера Пуччини "Мадам Баттерфляй" с Сильваной Фроли в главной партии.

Под руководством темпераментного маэстро увертюра прозвучала энергично, сразу же определив атмосферу предстоящего увлекательного действия, полного страстей и драматизма. В тот вечер все артисты пели с особым вдохновением. Назову такие имена, как Юлианна Барaвская (Абигайль), Роман Полисадов (Захария), Лаура Грецкая (Фенена). Как известно, в "Набукко" значимая роль принадлежит хору, являющемуся по сути главным действующим лицом. Хор Латвийской национальной оперы в этот вечер был на высоте: в его исполнении знаменитый хор пленных евреев прозвучал очень мощно, но в то же время и благородно, выразительно. И в этом созвездии ярких артистов голос Эвеза Абдуллы, его невероятно красивый, бархатный, теплый баритон сверкал, словно редкий драгоценный камень", - рассказала она.

З. Дадашзаде отметила, что трудность образа Набукко заключается в том, что этот персонаж на протяжении 4-х действий постоянно трансформируется.

"Умело выстроив линию развития образа, азербайджанский вокалист смог продемонстрировать всю сложность и неоднозначность характера Набукко. В трактовке Э.Абдуллы Набукко предстал и как властный, жесткий правитель, и как человек с непростым душевным миром. Он был одинаково убедителен и в драматических фрагментах, и в сценах помешательства и дальнейшего прозрения главного героя. Глубокое впечатление произвела ария Набукко в исполнении Э.Абдуллы, отличающаяся ярчайшей палитрой разнообразнейших красок: каждая фраза завораживала своей красотой, особой речевой выразительностью.

Выступление Эвеза Абдуллы в спектакле Латвийской национальной оперы "Набукко", безусловно, еще один весомый успех азербайджанского вокального искусства. По окончании спектакля требовательные слушатели стоя рукоплескали всем артистам, с особым воодушевлением встречая исполнителя роли Набукко. Ныне Э.Абдулла - в числе приглашенных солистов Латвийского театра. Думаю, сотрудничество театра и азербайджанского певца найдет свое продолжение и в дальнейших постановках", - добавила музыковед.

Отметим, что "Набукко" - один из любимых и охотно посещаемых аудиторией оперных спектаклей Латвийской национальной оперы. Среди создателей спектакля - известные мастера - режиссер-постановщик Гунтарс Гайлитис, сценограф Андрис Фрайбергс, художник по костюмам Кристине Пастернака.

Ф. Агаларова