Определились соперники Азербайджана по полуфиналу "Евровидения 2019" - ФОТО

Представитель Азербайджана будет выступать во второй части второго полуфинала "Евровидения 2019" 16 мая в Выставочном центре Тель-Авива. Таковы результаты жеребьевки, которая состоялась в понедельник в тель-авивском Музее искусств, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Вместе с представителем Азербайджана во втором полуфинале будут выступать певцы из России, Албании, Литвы, Македонии, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Хорватии, Австрии, Армении, Дании, Ирландии, Молдавии, Румынии, Швейцарии и Швеции. В первом полуфинале выступят представители Словакии, Беларуси, Чехии, Черногории, Кипра, Сербии, Финляндии, Польши, Венгрии, Эстонии, Португалии, Сан-Марино, Испании, Грузии, Греции, Австралии, Бельгии, Украины и Греции. По десять участников из каждого полуфинала выйдут в финал, где к ним присоединяться представители Израиля, Франции, Испании, Германии, Италии и Великобритании.

Полуфиналы состоятся 14 и 16 мая, а финал пройдет 18 мая. Израиль ранее дважды принимал у себя этот международный песенный конкурс - в 1979 и 1999 годах.

Сегодня же состоялась традиционная церемония передачи связки символических ключей от "Евровидения" от Лиссабона Тель-Авиву. Мэр Тель-Авива Рон Хульдаи получил связку символических "ключей" городов, где проходил ранее конкурс, от Дуартэ Кордейро - заместителя мэра Лиссабона. Право на проведение международного песенного конкурса в 2019 году Израиль получил после победы израильтянки Нетты Барзилай с песней Toy (Игрушка) на "Евровидении 2018" в Лиссабоне. По правилам конкурса, в следующем году он проходит в стране, которую представлял победитель предыдущего "Евровидения".

Официальный логотип "Евровидения 2019" - Dare to Dream (Позволь себе мечтать), три треугольника, которые сияют вместе, как Золотая Звезда. Похожий дизайн будет отображен и в оформлении главной сцены "Евровидения 2019". Ведущие шоу - супермодель Бар Рафаели, продюсер Эрес Тал, телеведущие Аси Азар и Люси Айоуб.

Напомним, что Общественное телевидение и радио Азербайджана (İTV) определил трех кандидатов на участие в конкурсе в этом году - финалистка конкурса "Səs Azərbaycan" (Голос Азербайджана) Самира Эфенди, участник "Səs Azərbaycan" Тофик Гаджиев и участник конкурса "The Voice 5" во Франции певец Араз Гумбатлы.