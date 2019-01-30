В Центре мугама пройдет научный семинар в рамках проекта «Круглый стол»
30 января в Международном центре мугама в рамках проекта "Dəyirmi masa" ("Круглый стол") пройдет научный семинар на тему "Место баяты в музыкальной культуре Азербайджана".
Организационную поддержку проекту осуществляет Международный центр мугама и Институт фольклора Национальной академии наук Азербайджана.
Представленные к обсуждению на семинаре научные доклады будут посвящены жанру баяты, как источнику научного изучения и перспективам исследования данного жанра. В обсуждении примут участие представители Центра мугама, Союза композиторов Азербайджана, а также научные сотрудники по искусствоведению и филологии Института фольклора НАНА.
Напомним, что ранее в Центре мугама уже проходили "круглые столы" на темы: "Мугам и газели" и "Ашугская музыка - вчера, сегодня и в будущем".
Н. ГасымоваСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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