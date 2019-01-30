В Центре мугама пройдет научный семинар в рамках проекта «Круглый стол»

30 января в Международном центре мугама в рамках проекта "Dəyirmi masa" ("Круглый стол") пройдет научный семинар на тему "Место баяты в музыкальной культуре Азербайджана".

Организационную поддержку проекту осуществляет Международный центр мугама и Институт фольклора Национальной академии наук Азербайджана.

Представленные к обсуждению на семинаре научные доклады будут посвящены жанру баяты, как источнику научного изучения и перспективам исследования данного жанра. В обсуждении примут участие представители Центра мугама, Союза композиторов Азербайджана, а также научные сотрудники по искусствоведению и филологии Института фольклора НАНА.

Напомним, что ранее в Центре мугама уже проходили "круглые столы" на темы: "Мугам и газели" и "Ашугская музыка - вчера, сегодня и в будущем".

Н. Гасымова