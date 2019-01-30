В Центре мугама с успехом прошёл концерт, посвященный творчеству Фикрета Амирова

В Международном центре мугама прошёл замечательный концерт, посвященный творчеству великого азербайджанского композитора Фикрета Амирова.

Мероприятие прошло в рамках совместного проекта "Yaradanlar və yaşadanlar" телеканала "Mədəniyyət" Азербайджанского телевидения и радио и Центра мугама, осуществляемого при поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики.

На концерте c песнями композитора выступили народные артисты Тейюб Асланов с песней "Kor Ərəbin mahnısı" из драмы "Шейх Санан", Самир Джафаров с песней "Gülərəm gülsən", заслуженные артисты Закир Алиев с песней "Gülür ellər", Рашад Ильясов - "De görüm neyləmişəm", Беимханум Велиева - "Mən səni araram", Арзу Алиева - "Bir gül dərdim", солисты Азербайджанского телевидения и радио Айшан Мехтиева с песней "Pərişanın mahnısı" из к/ф "Великая опора", Забита Алиева - "Gözəlim sənsən", Сархан Буньятзаде - "Aslanın mahnısı" из к/ф "Утро", а также Кёнуль Мамедли с песней "Toy mahnısı".

Концерт завершился песней "Reyhan" в совместном исполнении Арзу Алиевой, Беимханум Велиевой и Айшан Мехтиевой.

Аккомпанировал участникам концерта инструментальный ансамбль "Səadət" под управлением народного артиста Агаджабраила Абасалиева.

Ведущим мероприятия выступил заслуженный артист Рашад Ильясов.

Зрители остались в восторге от концерта, сопроводив его бурными аплодисментами.

Следует отметить, что в Международном центре мугама продолжают осуществляться мероприятия и творческие проекты по пропаганде и развитию национального культурного и литературного наследия.

Н. Гасымова