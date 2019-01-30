Чингиз Фарзалиев: В год Насими Азербайджан продолжит идти путем мудрости и развития

Я всегда апеллирую к Его величеству Времени, единственному беспристрастному Судье, что даёт абсолютную оценку всему. И лишь оно одно способно либо возвысить и провести через века, либо низвергнуть в небытие то, что остаётся после нас на земле. Особенно это касается творческих людей.

В историю Азербайджана одним из символов национальной гордости вписано имя величайшего поэта, мыслителя, мистика Сеида Имадеддина. Его псевдоним Насими вот уже шесть с половиной столетий известен всему миру. Он по праву носит звание первого азербайджанского поэта, открывшего удивительную тонкость и музыкальность азербайджанского языка в любовной лирике. Свободно владея арабским и персидским языками, ставшими частью творческого наследия поэта, Насими считается основоположником создания азербайджанского литературного языка. Литературное наследие великого азербайджанца по праву признано одним из совершеннейших образцов мировой поэзии.

Когда соприкасаешься с творчеством Насими, начинаешь понимать, насколько оно представляет собой глубинное единство поэтических мыслей и философских взглядов и отчётливое выражение научно-философского мышления. Погружаясь в удивительный мир стихотворных форм, созданных Душою и Сердцем поэта, приходит ощущение его способности перешагнуть через века, воспевая величие человека, его свободу личности, красоту и разум каждого из людей. Сеид Имадеддин через свои произведения выражал собственный характер, по тем временам бунтарский. Многие его произведения - это призыв к борьбе с социальной несправедливостью, насилием над личностью, освобождению от аскетизма, фанатизма и религиозных норм, которые "запирали" человека, отрезая ему пути к познанию себя в понимании своего высокого назначения, ощущения безграничности собственных возможностей, тем самым намного опережая время, в котором он жил и творил.

Потому и не удивительно, что в преддверии юбилея гениального поэта и мыслителя в сентябре прошлого года при организации Фонда Гейдара Алиева и при поддержке министерства культуры состоялся "Фестиваль поэзии, искусства и духовности - Насими". Широкомасштабные мероприятия охватили различные виды искусства и области знаний, прошли как в различных локациях Баку, так и на родине Насими - Шамахы. Гости фестиваля и его участники - словно отражение творчества поэта, не знающее границ и обращающееся ко всем и каждому отдельно по всему миру. Азербайджан вновь продемонстрировал широкой общественности глубину своей культуры и трепетное к ней отношение, помноженное на умение щедро делиться её наследием, на основе которого "произрастает" его будущее, органично вписывающееся в мировую культуру.

Я хочу сказать слова благодарности вице-президенту Фонда Гейдара Алиева Лейле Алиевой, ставшей инициатором проведения таких мероприятий, посвященных великому философу, во всем мире. И в её лице ещё раз восхититься вниманием Фонда Гейдара Алиева под руководством Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой ко всем аспектам сохранения и приумножения всего, из чего складывается внешнеполитический имидж Азербайджана, базирующийся, в том числе и на его культуре.

Это было ещё раз продемонстрировано, когда о гении Насими говорили в Москве в рамках "Фестиваля поэзии, искусства и поэзии", который российская столица принимала в ноябре 2018 года. Важность мероприятий, прошедших в те дни, отражена в словах Лейлы Алиевой, которые она произнесла в своей речи на открытии бюста Насими в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО):

"...Мы бесконечно благодарны и очень рады, что сегодня в здании Московского государственного института международных отношений открываем бюст этого великого человека. Это также для нас очень актуально, потому что одна из наших задач и наших желаний - чтобы поэзия Насими жила сегодня, чтобы ее читали, чтобы о нем знали. Истина - она без времени. Красота, любовь, природа - вот нескончаемый источник вдохновения Насими. Великий поэт считал, что для того, чтобы достичь истины, нужно проникнуть в глубину души человека и увидеть в ней красоту и доброту...".

Думаю, они наиболее ярко отражают тот посыл, что заложен в основе распоряжения Президента Азербайджана Ильхама Алиева, который объявил 2019 год Годом Насими в Азербайджане, посвятив его 650-летнему юбилею великого азербайджанского поэта Имадеддина Насими. Приуроченные к этой дате мероприятия, к которым присоединяется и Национальный музей искусств Азербайджана, вновь подчеркнут удивительное творчество поэта, напрямую отражающееся в том пути, по которому развивается наша республика под руководством ещё одного сына азербайджанского народа - Президента Ильхама Алиева, ведущего последовательную политику и продолжающего дело выдающегося азербайджанца, Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. Это путь мудрости, познания и развития.

Чингиз Фарзалиев,

директор Национального музея искусств Азербайджана, заслуженный деятель искусств, профессор