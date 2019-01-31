Ашуг Уильям рассказал о любви к Азербайджану: Хотел бы остаться в этой стране - ВИДЕО

Азербайджанская культура не оставляет равнодушным тех, кому довелось с ней соприкоснуться. Особенно популярны среди зарубежных любителей музыки такие жанры, как мугам, ашугское искусство, большой интерес вызывают также джаз-мугам, мугамная опера и др.

Как сообщает Day.Az, в последние дни в Азнете набирает популярность интервью американского ашуга Уильяма Cvn.tv, в котором он рассказал о любви к Азербайджану и искусству азербайджанских ашугов.

Уильям приехал в Азербайджан в сентябре 2017 года из Северной Каролины (США). Он учится в Азербайджанском государственном университете культуры и искусств, изучает ашугское искусство.

Учитель английского языка по образованию Уильям рассказал, что это искусство дается ему немного сложно, потому что он еще плохо владеет азербайджанским языком.

Тем не менее, интервью американский ашуг дал на азербайджанском языке, чем восхитил многих пользователей соцсетей, где видео продолжает набирать популярность.

"Мой голос не позволяет мне петь как настоящий ашуг. И меня еще не научили танцевать, но я очень хочу этого", - признался Уильям.

Он также поведал, что его родители проживают в Каролине и пока не были в Азербайджане, но он делится с ними фотографиями и видео, и они уже полюбили эту страну и звучание саза. А мать Уильяма даже читала "Али и Нино" и влюбилась в это произведение.

Говоря о своем обучении азербайджанскому языку, Уильям отметил, что он не такой сложный как английский, и ему он очень нравится. Он также отметил, что женщинам быстрее чем мужчинам дается новый язык, поэтому его супруга стала говорить на азербайджанском раньше него.

А дочери Уильяма 4 года и она ходит в детский садик в азербайджанский сектор.

Уильям добавил, что из блюд азербайджанской кухни очень любит хаш, шекинскую пахлаву и пити, плов и долму.

А еще американский ашуг сказал, что хотел бы остаться в Азербайджане.

"Азербайджан - очень древняя страна с богатой культурой", - сказал он.

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Ф. Агаларова