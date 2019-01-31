Известный российский педагог вокала приглашена в Азербайджанский театр оперы и балета

Народная артистка России, лауреат международных конкурсов вокалистов, профессор вокальной кафедры Московской консерватории Рудакова Лариса Борисовна приглашена руководством Азербайджанского театра оперы и балета в Баку для проведения мастер-классов с солистами Театра с 5 по 15 февраля этого года. Об этом сообщили Day.Az пресс-службе Театра.

Лариса Рудакова - яркая творческая личность. Её самобытному таланту присущи полная артистическая свобода, тонкое сценическое прочтение создаваемых образов, актёрская зрелость, позволяющая глубоко, эмоционально и убедительно раскрывать душевное состояние своих героинь. Лариса Рудакова мастерски, совершенно владеет многообразием средств вокально-исполнительского искусства. Стремясь к постоянному совершенствованию, Рудакова в каждый свой спектакль вносит убедительные нюансы музыкальной и сценической интерпретации. От спектакля к спектаклю обогащаются новыми красками исполняемые ею партии.

Лариса Рудакова родилась в Свердловске (ныне Екатеринбург). В 1992 году окончила Московскую государственную консерваторию по классу вокала у народной артистки, профессора И. И. Масленниковой. В том же 1992 году была принята в оперу Большого Театра России.

За годы работы в Большом Театре она спела весь лирико-колоратурный репертуар. Лариса Рудакова покорила слушателей высокой культурой исполнения, великолепной техникой, необыкновенно чарующим бархатным тембром голоса, которому, кажется, подвластно всё. Проходила стажировку в звукозаписывающей фирме Deutsche Grammophon под руководством Джона Фишера.

Будучи солисткой Большого Театра певица стала победительницей нескольких престижных вокальных конкурсов: 1-ая премия на 1-ом международном конкурсе им. Н. А. Римского-Корсакова (Санкт-Петербург, 1994) и специальный приз "Золотое яйцо с бриллиантовой лирой" за лучшее исполнение произведений Н. А. Римского-Корсакова (1994) Гран-При 32-го международного конкурса вокалистов им. Франсиска Виньяса (Барселона, 1994). В 1995 году телекорпорацией BBC была названа в пятерке лучших молодых оперных певцов мира.

Гастрольные выступления Ларисы Рудаковой проходят начиная от Нью-Йоркской Метрополитен Опера до лучших театров Европы: Гамбург, Флоренция, Зальцбург, Бельгия, Франция, Италия и др. Участвовала в постановке современной оперы Т. Хосокавы "Видение короля Лира" (Япония) в рамках 3-ей Всемирной Театральной Олимпиады. Выступала с известными оркестрами BBC Orchestra, Датским симфоническим оркестром, Зальцбургской Камератой. Работала с известными дирижёрами: В. Гергиевым, П. Шнайдером, К.Рицци, М. Эрмлером, Ю. Башметом, М. Плетневым и др.

В разное время партнёрами по сцене Ларисы Рудаковой были Н. Геда, В. Казарова, П. Доминго, Ф. Арайза, Л. Нуччи, Е. Нестеренко, Е. Образцова, Т. Синявская и др.

В репертуаре Л.Рудаковой партии Шемаханской царицы ("Золотой петушок" Н. Римского-Корсакова), Виолетты ("Травиата" Дж. Верди), Марфы ("Царская невеста" Н. Римского-Корсакова), Антониды ("Иван Сусанин" М. Глинки), Лючии ("Лючия ди Ламмермур" Г. Доницетти), Мюзеты ("Богема" Дж. Пуччини), Оскара ("Бал-маскарад" Дж. Верди), Снегурочки ("Снегурочка" Н. Римского-Корсакова), Царевны Лебеди ("Сказка о царе Салтане" Н. Римского-Корсакова), Царицы ночи ("Волшебная флейта" В. А. Моцарта), Джильды ("Риголетто" Дж. Верди), Аменаиды ("Танкред" Дж. Россини), Семирамиды ("Семирамида" Дж. Россини), Микаэлы ("Кармен" Ж. Бизе), Луизы ("Обручение в монастыре" С. Прокофьева), Людмилы ("Руслан и Людмила" М. Глинки), Иоланты ("Иоланта" П. И. Чайковского) и др.

Лариса Рудакова ведёт активную концертную деятельность. Выступала с сольными концертами в Израиле, Южной Корее, Дании, Италии, Греции, Англии, США и др.

Помимо активной концертной деятельности, участия в театральных постановках, является профессором Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. Ее ученики неоднократно становились лауреатами престижных международных конкурсов. Многие из них стали солистами московских и европейских оперных театров, в том числе Цюрихской оперы и театра Гранд-опера (Париж).

Ф. Агаларова