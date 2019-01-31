Новый диск с музыкой Франгиз Ализаде вышел в свет в Европе

В Германии вышел в свет новый компакт-диск с записью музыки композиторов Европы и Америки. Отрадно, что в этой почетной плеяде известных творцов есть имя и азербайджанского композитораФрангиз Ализаде. На диске мюнхенского ансамбля "Sonorizzonte" звучит музыка Пауля Хиндемита (Германия), Клода Дебюсси (Франция), Стива Райха (США), Георга Куртага (Швейцария) и Франгиз Ализаде (Азербайджан). Все эти сочинения объединяет ностальгия по прошлому, воспоминания о лучших временах, тема прощания и разлуки.

Отметим, что премьера произведения Ф.Ализаде "Schwindende Schönheit" ("Исчезающая красота"), который и записан на диске, состоялась в 2015 году в Германии, в замке близ Мюнхена - знаменитом Нимфенбурге. Концертный зал этого исторического замкового комплекса охотно посещается взыскательной публикой Мюнхена, придающей большое значение естественному звучанию инструментов (без микрофонов), тем более что "Sonorizzonte" состоит из необычных старинных инструментов - Viola da gamba, Barokcello, Percussion, Harfe. Кроме того, Нимфенбург привлекает слушателей таинственной аурой, ведь здесь родился баварский крон-принц Людвиг-2, тонкий ценитель музыки, впоследствии ставший покровителем самого Рихарда Вагнера, (Именно благодаря Людвигу-2 был выстроен Байретский оперный театр).

В произведении Ф.Ализаде, блестяще исполненном немецкими музыкантами, повествуется об исчезающих красотах памятников архитектуры, которые на наших глазах уходят в прошлое, погружаются в небытие, оставив за собой горькое чувство сожаления и невосполнимой утраты. В 2015 году весь мир был потрясён почти полным исчезновением древней Пальмиры, с её прекрасными дворцами и скульптурами. Руководитель ансамбля "Sonorizzonte", замечательная виолончелистка Джессика Кун в предисловии к концерту взволнованно поведала слушателям об идее концерта, объединившей музыку столь разных композиторов, но одинаково сопереживающих разрушительным процессам, идущим в мире. Интересно отметить ,что произведение Ф.Ализаде было исполнено на концерте дважды, вначале и в финале концерта, образовав своеобразную тематическую арку.

Андреас Тисотти (Viola da gamba), Джессика Кун (Barokcello), Рай Ватанабе (Percussion), Мириам Шредер (Harfe) исполнили все номера программы в полном погружении в атмосферу этого необычного концертного зала, создав поистине чарующие, волшебные образы исполняемых произведений. Публика выразила свой восторг длительными аплодисментами, а также множеством вопросов к исполнителям и, присутствующей на своей премьере композитору Франгиз Ализаде. Через неделю состоялся повтор концерта в Вене, с последующей радиопередачей на канале ORF.

И теперь, после успешных гастролей ансамбля "Sonorizzonte" по Европе был записан CD и DVD диски этой программы. Таким образом, сама идея концерта, а также замечательные произведения в их образцовом воплощении станут достоянием не только посетителей концертов "Sonorizzonte", но также и многочисленных поклонников классической музыки.

Сильвия Мецгер

Берлин