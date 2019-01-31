В Центре мугама прошел научный семинар в рамках проекта «Круглый стол» - ФОТО

31 января 2019 16:50

Вчера в Международном центре мугама прошел научный семинар  на тему "Место баяты в музыкальной культуре Азербайджана" в рамках проекта "Dəyirmi masa" ("Круглый стол"), осуществляемого Центром мугама в сотрудничестве с Институтом фольклора Национальной академии наук Азербайджана.

В работе семинара приняли участие открывшая заседание заведующая отделом музыкального фольклора Институа фольклора НАНА, доктор искусствоведения, профессор Наиля Рагимбейли, председатель Союза композиторов Азербайджана, член-корреспондент НАНА, профессор Франгиз Ализаде - на тему "Жанр баяты в творчестве современных композиторов", заслуженный деятель искусств, член Международного совета по традиционной музыке (ICTM, YUNESCO), а также Союза композиторов Азербайджана Сурая Агаева - на тему "Азербайджанский тюркский мугам и баятылар в древности и средневековье".

Также выступили доктора философии по филологии Гюльгусейн Кязымлы и Минаханум Нуриева, доктора философии по искусствоведению Кямаля Атакишиева, Лала Гусейнова и другие участники семинара, рассказавшие  о месте и роли жанра баяты в музыке тюркских народов, в частности в азербайджанской музыке, мугамном искусстве и фольклорных исследованиях.

Следует отметить, что ранее в Центре мугама уже проходили научные семинары - "круглые столы" на темы: "Мугам и газели" и "Ашыгская музыка - вчера, сегодня, завтра".

Следующее заседание  "Круглого стола",  посвященное теме  "Азербайджанский тар -вчера, сегодня, завтра", намечено на февраль текущего года и будет проведено Центром мугама совместно  с Азербайджанской  национальной консерваторией. В работе семинара планируется участие известных таристов, ученых и теоретиков.

Н. Гасымова

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!

Фотоматериалы к статье

Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az