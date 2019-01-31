Баяты в музыкальной культуре Азербайджана - ФОТО

В рамках цикла научно-теоретических мероприятий проекта "Dəyirmi masa" (Круглый стол), осуществляемого Международным центром мугама в сотрудничестве с Институтом фольклора Национальной академии наук Азербайджана, прошел семинар "Место баяты в музыкальной культуре Азербайджана". Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Баяты (азерб. Bayatı) - жанр азербайджанского лирического стиха, лирические четверостишия, являющиеся наиболее распространённым из всех стихотворных форм азербайджанского фольклора. Основная масса баяты посвящена любовно-лирической тематике. В них, между чем, нашли отражение и другие стороны жизни. Распространёнными темами баяты также являются труд и отдых, семья и народ, традиции и обычаи, родина и чужбина, верность и измена, рождение и смерть, война и мир. Баяты, как и все прочие формы устного народного творчества азербайджанцев, являются произведениями стихотворно-музыкального фольклора и прежде всего предназначены для пения. Тем не менее любое баяты можно читать как стихи. Состоят баяты из семисложных четырёх строк. Третья строка - свободная, остальные рифмуются между собой. Основная мысль в баяты выражается в последних двух строках. Слово "баяты" - старинное и существует несколько толкований самого смысла этого термина. Предполагается, что его первоначальное значение - "старый", "древний". И действительно, баяты представляют собой одну из самых ранних форм тюркского народного стиха. Имеется предположения, что баяты по происхождению связаны с огузским племенем баяты.

В работе семинара приняли участие заведующая отделом музыкального фольклора Институа фольклора НАНА, доктор искусствоведения, профессор Наиля Рагимбейли, доктора философии по филологии Гюльгусейн Кязымлы, Минаханум Нуриева, доктора философии по искусствоведению Кямаля Атакишиева, Лала Гусейнова и другие участники, рассказавшие о месте и роли жанра баяты в музыке тюркских народов, в частности в азербайджанской музыке, мугамном искусстве и фольклорных исследованиях. Председатель Союза композиторов Азербайджана, член-корреспондент НАНА, профессор Фирангиз Ализаде представила доклад "Жанр баяты в творчестве современных композиторов", а заслуженный деятель искусств, член Международного совета по традиционной музыке (ICTM, YUNESCO), Союза композиторов Азербайджана Сурая Агаева - "Азербайджанский тюркский мугам и баятылар в древности и средневековье".

В рамках проекта ранее проведены научные семинары "Мугам и газели" и "Ашугская музыка - вчера, сегодня и в будущем".