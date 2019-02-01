Азербайджанские художники прошли в региональный этап международного конкурса

Завершился отборочный этап международного конкурса портретного искусства имени пивовара Я.К. Якобсена Portrait Now! 2019. Среди 810 портретов из семи стран международное жюри выбрало финалистов регионального этапа. Отметим, что организацией отборочного тура в Азербайджане является компания Carlsberg Azerbaijan, часть Carlsberg Group, в сотрудничестве с Национальным музеем искусств Азербайджана и Государственной Академией Художеств.

Стартовавший в октябре Portrait Now! - международный конкурс для всех ценителей портретистики, призванный привлечь внимание к портретному жанру со стороны как художников, так и широкой публики. В конкурсе ежегодно принимают участие скульпторы, живописцы, графики, а также авторы, работающие с цифровыми технологиями (фото-, видео-произведения).

Carlsberg Azerbaijan в сотрудничестве с Национальным музеем искусств Азербайджана, Государственной академией художеств и Ассоциацией художников Азербайджана осуществила координацию процесса отбора на начальном этапе конкурса.

Стоит отметить, количество участников из Азербайджана составило 142, восемь из которых были отобраны жюри для регионального этапа конкурса. 22 февраля в Музейно-культурном комплексе пивной истории "Львиварня" (Львов, Украина) международным жюри будут отобраны финалисты, которые поборятся за главные призы в столице Дании, Копенгагене, в мае текущего года.

В финале Portrait Now! 2019 участники будут бороться за международное признание и главный приз конкурса - 85 000 датских крон (22 000 AZN).

Имена финалистов от Азербайджана: Вагиф Гусейнов, Закир Мехтиев, Эльгиз Гусейнов, Ильхам Мирзаев, Мустегил Балаев, Айнур Самедова, Замиг Рзаев, Сахиб Гусейнов.

Кроме того, с целью поддержки талантливых азербайджанских художников, был выбран победитель в эко-номинации. Основным требованием к работам в эко-номинации было отражение экологической тематики в сюжете либо материалах, из которых был изготовлен портрет.

Победителем в эко-номинации стала Кямаля Керриган, изготовившая портрет из отходных материалов.

Победителей определит международное жюри: директор Шотландской национальной портретной галереи Кристофер Бейкер (Эдинбург, Шотландия), директор Музея во Дворце принца Гонга Сунь Хугуан (Пекин, Китай), директор Художественного музея Times Modern Ван Йи (Пекин, Китай), первый заместитель директора Музея Фаберже Михаил Овчинников (Санкт-Петербург, Россия), директор Художественного музея Рейкьявика Олоф Кристин Сигурдардоттир (Исландия), критик-искусствовед Генрик Вивель (Дания), куратор, представитель Национальной портретной галерей Люси Далсен (Лондон), директор Национального музея истории в замке Фредериксборг Метте Скоугард (Дания).

Организатором конкурса неизменно выступает Фонд Carlsberg, который активно инвестирует в развитие культуры ещё с 1882 года. Тогда основатель компании пивовар Я.К. Якобсен открыл Национальный исторический музей в замке Фредериксборг. Чтобы заинтересовать общество в портретной живописи, музей с первых лет своего существования заказывал художникам портреты знаменитостей. Теперь же пришло время не только любоваться творчеством, но и оценивать его.

Н. Гасымова