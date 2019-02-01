Музыканты из Батуми выступят в Баку
1 февраля 2019 13:17 56
Батумский государственный музыкальный центр представит концерт в Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе филармонии, 6 февраля на бакинской сцене выступят Молодежный музыкальный театр и квартет "Nota".
Начало концерта в 19:00.
Билеты можно приобрести во всех кассах города и на сайте iticket.az.
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