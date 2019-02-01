Музыканты из Батуми выступят в Баку

Батумский государственный музыкальный центр представит концерт в Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе филармонии, 6 февраля на бакинской сцене выступят Молодежный музыкальный театр и квартет "Nota".

Начало концерта в 19:00.

Билеты можно приобрести во всех кассах города и на сайте iticket.az.

Н. Гасымова