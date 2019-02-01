Азербайджанский критик приглашена освещать оперный фестиваль в России

Известный азербайджанский музыкальный и театральный критик, доктор искусствоведения, профессор Азербайджанской Национальной Консерватории Улькяр Алиева в очередной раз получила официальное приглашение освещать один из старейших и престижнейших оперных фестивалей - ХХХVII Международный оперный фестиваль им.Ф.И.Шаляпина (Россия, Казань).

"Шаляпинский фестиваль - один из самых масштабных и авторитетных академических оперных проектов, который всегда вызывает оживлённый интерес у мировой музыкальной общественности. Из всех аналогичных мероприятий, данный фестиваль отличается тем, что его называют "фестивалем голосов". На него приглашаются лучшие оперные исполнители со всего мира. В афише каждого фестиваля представлены, как правило, собственные постановки ТАГТОиБ им.М.Джалиля, но главные партии в них исполняют приглашенные солисты. В разное время в спектаклях и концертах фестиваля участвовали звезды мировой оперы, среди которых певцы Ильдар Абдразаков, Рене Папе, Альбина Шагимуратова, Хибла Герзмава, Дмитрий Хворостовский, Ольга Бородина, Владимир Маторин, Анна Нетребко и др.

В афише Шаляпинского фестиваля-2019 - 10 классических оперных спектаклей русских и европейских композиторов в постановке известных российских и зарубежных режиссёров, а также блок параллельных мероприятий. Завершат программу фестиваля два гала-концерта с участием приглашенных звезд, в числе которых впервые в Казани - Юлия Лежнева, певица, выступающая на крупнейших европейских и мировых площадках", - сообщила в беседе с Day.Az Улькяр Алиева.

Она также отметила, что на открытии фестиваля с приветственной речью к зрителям, участникам и организаторам XXXVII Международного оперного фестиваля имени Ф.И.Шаляпина обратился президент Республики Татарстана Рустам Минниханов.

В своей речи он сообщил, что огромный интерес к спектаклям Международного Шаляпинского фестиваля обусловлен участием в них певцов мирового уровня и качеством постановок, а также богатейшей 145-летней историей оперных сезонов, послужившей воспитанию публики, искренне любящей и понимающей музыкально-театральное искусство. Президент пожелал участникам Шаляпинского фестиваля-2019 выдающихся творческих свершений, а ценителям оперы - радости новых открытий, праздничного настроения и незабываемых впечатлений от встречи с высоким искусством и волшебным миром музыки.

Ф. Агаларова