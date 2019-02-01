5 малоизвестных азербайджанских фильмов, которые нужно посмотреть - ФОТО

Азербайджанский кинематограф богат выдающимися картинами, которые славятся не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Но среди старых и современных фильмов есть много достойных картин, которые, к сожалению, не обрели большой славы.

Сегодня Day.Az расскажет о 5 отечественных картинах, которые обязательны к просмотру.

"Сельчане" ("Kəndlilər")

Режиссер: Самед Марданов

Сценарист: Георгий Мдивани

Год: 1939

Жанр: драма, исторический фильм

Композитор: Ниязи

В главных ролях: Алескер Алекперов, Мустафа Марданов, Рза Дараблы, Борис Байков, Рза Афганлы, Сидги Рухулла, Али Гурбанов и др.

Накануне падения правительства Мусават большевистская пропаганда среди жителей деревни приводит к восстанию. Фильм рассказывает о революционном движении в Азербайджане, о захвате большевиками власти при активном участии XI Красной Армии.

Данный фильм стал первой и последней работой Самеда Марданова. Он скончался еще до выхода фильма на экраны.

Примечательно, что для актеров Исмаила Османлы и Мамедрзы Шейхзаманова данный фильм стал дебютным.

Отметим, что самая знаменитая сцена из фильма - сцена пьянки с участием Мохсуна Сенани. Чтобы эта сцена была более правдоподобной, режиссер картины посоветовал актеру напиться, что тот и сделал. Эта сцена была снята с одного дубля.

"Номер в отеле" ("Otel otağı")

Режиссер: Расим Оджагов

Сценарист: Анар Рзаев

Год: 1998

Жанр: драма

Композитор: Эмин Сабитоглу

В главных ролях: Фахраддин Манафов, Расим Балаев, Мухтар Маниев, Чопур Джаббар, Акиф Магеррамов, Аян Миргасымова и др.

Главный герой фильма - ученый и преподаватель вуза Карим Аскероглу (Фахраддин Манафов) приезжает в Анкару для участия в научной конференции. Он также отправляется в Стамбул, чтобы реализовать свое намерение преподавать в одном из университетов Турции.

Действие фильма происходит на фоне общественно-политических событий 1990-х, затронуты проблемы, возникшие после оккупации наших земель армянскими захватчиками, политические беспорядки в Баку и судьба интеллигенции в тех тяжелых условиях.

Фильм снят по одноименной повести председателя Союза писателей Азербайджана, народного писателя Анара.

Примечательно, что музыка к фильму - последняя работа выдающегося композитора Эмина Сабитоглу в кино.

"40-я дверь" ("40-cı qapı")

Режиссер: Эльчин Мусаоглу

Сценарист: Эльчин Мусаоглу

Год: 2008

Жанр: драма

В главных ролях: Гасан Сафаров, Ровшан Агаев, Гюляр Набиева, Эльмира Шабанова, Рафиг Азимов и др.

Фильм рассказывает о судьбе 14-летнего мальчика (Гасан Сафаров), пережившего самые трудные для независимого Азербайджана времена - начало 1990-х годов.

Ребенок растет в 40-километрах от Баку под опекой матери. Уехавший в Россию на заработки отец погибает, и мальчику приходится бросить учебу, чтобы помогать матери (Гулер Набиева). Мальчик вынужден думать о том, как прокормить себя и свою мать.

Отметим, что фильм принимал участие и становился лауреатом на многих отечественных и международных кинофестивалях.

"Актриса" ("Aktrisa")

Режиссер: Ровшан Исах

Сценарист: Ильгар Фехми

Год: 2011

Жанр: криминал, драма

В главных ролях: Фуад Поладов, Алеса Качер, Ильхам Гусейнов, Ровшан Исах, Шовги Гусейнов, Рашад Сафаров, Мелахет Ахмедова и др.

Сюжет фильма построен вокруг трех убийств, которые происходят друг за другом. Профессиональный следователь Эльдар Афандиев (Ровшан Исах) считает, что раскрытие этих убийств зависит от поиска одного шифра.

Банкир Вагиф Фаталиев (Фуад Поладов) убит на своей даче. Во время следствия свершаются еще два убийства, что усложняет поиски убийцы.

"Не умирай не отомстив. Письма из прошлого" ("Qisas almadan ölmə. Keçmişdən məktublar")

Режиссер: Огтай Миргасымов

Год: 2014

Жанр: драма

Фильм посвящен судьбе немецких колонистов, поселившихся на Кавказе в начале 19-го века и депортированных из Азербайджана по приказу Сталина во время Великой Отечественной войны. Горькая судьба депортированных показана на примере трагической судьбы Гюнтера, который мечтает вернуться в свой родной Азербайджан.

Основной сюжетной линией фильма является любовь, которая не зависит от религии, национальности и убеждений.

Отметим, что этот фильм получил главную премию десятого Международного кинофестиваля Святого Андрея в Тбилиси (2015 год). Также фильм был удостоен Гран-при Международного кинофестиваля в Казани в номинации "Лучший режиссер полнометражного художественного фильма".

Франгиз Агаларова