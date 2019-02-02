Барбоскины или Тайна книжной полки – волшебное путешествие мультперсонажей в Баку

"Барбоскины или Тайна книжной полки" - захватывающее и увлекательное путешествие в волшебный мир мультперсонажей в Баку. Семья Барбоскиных ожидает маленьких зрителей!

Дети станут свидетелями приключений Розы, Дружка, Гены, Лизы и Малыша Барбоскиных, которые рассказывают о темах взросления, взаимоотношений между родителями и детьми, нравственных и семейных ценностей, осмысляются трудности в общении с ровесниками и взрослыми.

Веселый спектакль пройдет в Государственном академическом национальном драматическом театре, 18 мая в 12.00 и 15.00.

Цена билетов от 10 до 60 манат. Билеты можете во всех кассах города, торговых центрах 28 Mall и Ganjlik Mall, в центрах ASAN xidmət и онлайн на https://iticket.az/events/children/barboskiny-ili-taina-knizhnoi-polki. Телефоны для справок: 0503549054, 0773549054

Страница спектакля https://www.facebook.com/events/1974253809542721/

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az