В Баку пройдет "Шикарная свадьба"

В Культурном центре Службы государственной безопасности Азербайджана 17 мая в 20.00 будет представлен комедийный спектакль "Шикарная свадьба" с участием актеров российского сериала "Кухня". Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В ролях - Александр Якин, Мария Горбань, Ольга Кузьмина, Михаил Башкатов, Игорь Ларин и Юлия Куварзина.

Можно ли оказаться в день своей свадьбы в постели с незнакомкой или это сюжет анекдота? Но именно в такой пикантной ситуации оказывается непутевый жених Билл после бурного мальчишника. Ситуация осложняется тем, что в соседних апартаментах невеста Билла уже надевает свадебное платье и жаждет видеть суженого, мать невесты уже навеселе, а отец грозится разнести весь отель.... На помощь другу приходит шафер Том, который, спасая жениха, выдает горничную отеля Джули за свою любимую девушку Джуди. Но несчастный Том еще не подозревает, что загадочная незнакомка, из-за которой и начались все курьезы и есть его возлюбленная Джуди... Состоится ли счастливое бракосочетание или судьба преподнесет очередной сюрприз героям? Об этом вы обязательно узнаете, ведь вы тоже приглашены свидетелями на "Шикарную свадьбу"!

Цена билетов от 40 до 85 манат. Билеты можете во всех кассах города, торговых центрах 28 Mall и Ganjlik Mall, в центрах ASAN xidmət и онлайн на https://iticket.az/events/concerts/shikarnaya-svadba/7904. Телефоны для справок: 0503549054, 0773549054.

Страница мероприятия https://www.facebook.com/events/313741222600865/

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