Все цвета поэта Самеда Мансура - в желании счастья для своего народа… - ФОТО

В Доме культуры поселка Амирджан прошел литературно-художественный вечер "Həpsi rəngdir" (Все цвета), посвященный 140-летию видного азербайджанского поэта и публициста Самеда Мансура, сообщает Trend Life.

На открытии была представлена выставка книг Самеда Мансура, экспонаты и фото из семейного архива, которую посетили министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев, деятели культуры и науки, представители творческой интеллигенции и молодежи.

Выступившие председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар Рзаев и секретарь СПА Ильгар Фахми, вице-президент НАНА, академик Иса Габибейли, доктор филологических наук, профессор Шириндиль Алышанлы рассказали о жизни и творчестве Самеда Мансура, который внес большой вклад в развитие национальной литературы. Было отмечено, что творчество Самеда Мансура - поэта-трибуна, бунтаря, правдолюбца является яркой страницей истории нашей литературы. Говорили о трудностях и несправедливостях, с которыми сталкивался поэт в царское и советское время, о принципиальности, с которой он пытался бороться против существующего строя, о своеобразном, только ему присущем поэтическом даре, резкой критике, смелой и честной общественной жизни, о его нежных лирических стихах и острой сатире - в общем, о богатом, тернистом и прекрасном пути поэта. Поэт никогда не был равнодушен к малейшим изменениям в общественной жизни родной страны, жил страданиями и чаяниями народа, и видел долг каждого гражданина, и в особенности творческого человека - в желании счастья для своего народа и работе в этом направлении.

Прозвучали стихи Самеда Мансура, представлена концертная программа на произведения поэта.

Самед Хаджи Ахмад Кязимов (Самед Мансур) родился 31 января 1879 году в Баку. Учился в русско-мусульманской школе, свободно говорил на русском, арабском и персидском языках. Некоторое время работал учителем в школе при Культурно-просветительском обществе "Сафа" в Баку. Хорошо знал творчество классиков, писал свои стихи под псевдонимами "Мансур", "Самед Мансур" в "Басирате", "Икбал", "Тути", "Молла Насреддин" и других изданиях. Его поэзия была сатирической и лирической.

В первой половине своего творчества, то есть до начала 1918 года, поэт вместе с классическими стихами писал сатирические произведения и критиковал недостатки общества. Второй период творчества Самеда Мансура приходится на 1918-1920 гг. Наиболее плодотворно поэт работал во время Азербайджанской Демократической Республики. В этот период он больше занимался выпуском сатирических журналов "Занбур" и "Шейпур". Некоторые его стихи вошли в золотой фонд нашей поэзии. Наибольшую известность ему принесли стихи - "Все цвета". Вопросы национальной свободы, национальной идентичности, родного языка являются основными чертами творчества Самеда Мансура. Третий, заключительный период творчества поэта охватывает 1920-1926 годы. В этот период он пишет пьесы ("Маариф", "Преступление", "Дервиш" и другие).

Самед Мансур занимает особое место в истории нашего национального театра. Он был одним из руководителей театрального отдела Общества "Сафа", внес значительный вклад в развитие труппы и репертуарную политику. Создал разных персонажей в труппе общества "Ниджат", играл в спектаклях театральной труппы Зульфугара и Узеира Гаджибейли.

Политические события, последовавшие за 1920-ми годами, крах национальной независимости отрицательно сказались на душевном состоянии поэта. Самед Мансур скончался 3 января 1927 года.