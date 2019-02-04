Второй Карузо выступит в Баку - ФОТО
Впервые в Баку, 27 марта, на сцене Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна пройдут гастроли популярного израильского певца, исполнителя в стиле фламенко Шимона Сибони. Об этом, как передает Day.Az, сообщили Trend в пресс-службе театра.
Фламенко - общее обозначение южно-испанской (андалусийской) народной музыки.
В программе концерта прозвучат известные произведения Джованни Капурро, Освальдо Фарреса, произведения из репертуара Лучано Паваротти, Энрико Карузо и многих других. Шимон Сибони исполнит композиции на иврите, испанском и французском языках.
Шимон Сибони родился в городе Касабланка (Марокко) в религиозной еврейской семье. С раннего детства у него проявился незаурядный талант к исполнительскому искусству. Он выступал на известнейших сценах США, Канады, Марроко, Франции, Великобритании и многих стран Латинской Америки. За прекрасный голос он был назван вторым Карузо.
Начало концертной программы - в 20.00
Билеты продаются в кассах театра и централизованных кассах города.
Информационная поддержка - Trend.az, Day.az.
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