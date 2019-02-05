В бакинских поселках прошли праздничные концерты, посвященные Дню молодежи - ФОТО

В пригороде Баку - поселках Маштага и Нардаран - прошли праздничные концерты, посвященные Дню молодежи Азербайджана - 2 февраля. Об этом сообщили Trend в пресс-службе Главного Управления культуры города Баку, передает Day.Az.

Ведущая вечера Хумай Мухтарова отметила, что в 1997 году Общенациональный лидер, Президент Азербайджана Гейдар Алиев подписал распоряжение, согласно которому день проведения I Форума азербайджанской молодёжи - 2 февраля был объявлен Днем молодежи Азербайджана. Благодаря вниманию и заботе государства успешно реализуется специальная Государственная программа "Азербайджанская молодежь в 2017-2021 гг.", в регионах создаются молодежные центры, оказывается всесторонняя поддержка образованию, культурному развитию, общественной деятельности и международной интеграции азербайджанской молодежи.

В концертных программах приняли участие популярные исполнители Иззет Багиров, Мина Гусейн, Эмиль Бадалов, Асиф Магеррамов, мейханачы Тарлан Новханы, Алекпер Ясамаллы, танцовщица Кямаля Сафаралиева.

Главным Управлением культуры города Баку молодежным активистам были вручены благодарственные письма.

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