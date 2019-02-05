YARAT представила выставку "Перпендикулярные истины" - ФОТО

Пространство Современного Искусства YARAT в рамках проекта ARTIM ROOMS представила выставку "Перпендикулярные истины", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.



В рамках третьей выставки проекта ARTIM ROOMS творческие разработки представили художники Самир Алекперли, Вюсал Ахмедов, дуэт Айтан Гарибли и Шейда Аллахвердиева, Мурад Акперли, Гюнель Ахундлу, а также драматург Исмаил Иман и режиссер Тарлан Расулов.

В представленной экспозиции художники предлагают неординарный авторский взгляд на такие темы, как действие законов квантовой физики, интерпретация обычаев и традиций, рефлексия по поводу жизни в провинции, гипотезы о внутренней силе человека и преодолении трудностей.



Инсталляция Самира Алекперли "Куфикубизм" обращается к архитектурному медальону с куфической надписью "Аллаху Акбар", обрамленному в стену у входа в зал диванханэ Дворцового комплекса Ширваншахов. Этот орнамент, созданный на основе точных геометрических соотношений, представлен в трехмерном виде как кубик Рубика.



Экспрессионистские картины художника Мурада Акбарли являются частью "зеленого" периода, который недавно начался в его творчестве. Художник отображает в живописи происходящие вокруг него события, и каждая его картина представляет собой отдельный рассказ. Его инсталляция "Лейли и Меджнун" является современной аллегорией на тему одноименной поэмы Низами Гянджеви.



Метафоричная инсталляция Вюсала Ахмедова "Бог любит троицу", поднимая перед зрителем философские вопросы, пытается продемонстрировать визуальный переход настоящего времени в наиболее идеальное будущее. Субъективный подход художника к теме повлиял и на его выбор материалов.



Интерактивная инсталляция "Тонкая нить", в которой Айтан Гарибли и Шейда Аллахвердиева отобразили законы квантовой физики, подчеркивает влияние будущего на прошлое. Конечный результат инсталляции будет сформирован действиями зрителей, которые посетят выставку.



Перформанс Исмаила Имана "Как сделать тебя счастливой из подручных средств" построен на нескольких монологах главного героя. Постановка, по сути, исследует способы, которыми современный человек оказывается "изолирован". Кроме того, во время перформанса его герои вместе со зрителями создали арт-объект. Режиссер постановки - Тарлан Расулов.



Видеоинсталляция Гюнель Ахундлу "Источник" пытается объяснить силу человеческого разума при помощи четырех стихий. В своей инсталляции, способной приспосабливаться к окружающему пространству, художник пытается создать из стихий некий антропоморфный элемент.



Экспозиция представлена до 24 февраля, вход свободный. Адрес: Проектное Пространство ARTIM, Ичеришехер, ул. Бёюк Гала, 30, 001A. Режим работы: вторник - воскресенье, 12:00 - 20:00. Для дополнительной информации: www.yarat.az; (012) 505 1414

Проект ARTIM ROOMS (Комнаты ARTIM) предлагает свободные комнаты для молодых художников, кураторов и других творческих людей. Любой желающий может обратиться для реализации собственных идей в одной или нескольких комнат пространства ARTIM. Основная цель проекта - создание динамичного и независимого "организма", а также живой и сложной платформы для проведения дискуссий и экспериментов, которая, объединив людей, позволит развиваться посредством творчества.

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