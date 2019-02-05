Определился представитель Азербайджана на "Евровидении-2019"

Азербайджан на международном песенном конкурсе "Евровидение-2019" представит известный исполнитель Чингиз Мустафаев.

Информация об этом, как передает Day.Az, размещена на официальной странице проекта в социальной сети Instagram.

Чингиз Мустафаев стал известен после победы в проекте "Новая звезда", также принимал участие в международном конкурсе молодых исполнителе "Новая волна". Он является лауреатом многочисленных музыкальных номинаций. На данный момент входит в число самых востребованных исполнителей среди молодого поколения.

Напомним, что конкурс "Евровидение-2019" пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве (Израиль). Девиз конкурса - DaretoDream ("Позволь себе мечтать"). Представитель Азербайджана выступит во втором полуфинале конкурса, который состоится 16 мая.