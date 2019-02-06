В Филармонии великолепным концертом отметили день рождения Гара Гараева

Вчера в Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева состоялся концерт в честь дня рождения гениального композитора, выдающегося педагога, общественного деятеля Гара Гараева.

Имя Гара Гараева вошло в историю мировой культуры и искусства. Народный артист СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственных премий, академик Национальной Академии Наук Азербайджана Гара Гараев внес неоценимый вклад не только в азербайджанскую культуру, но и в сокровищницу мировой музыки.

Вчера же, 5 февраля, Азербайджан отмечал 101-летие гениального композитора. Стоит добавить, что впервые день рождения Гара Гараева отмечался в его Доме-музее, открытом в 2018 - юбилейном для композитора году.

Филармония отметила эту дату великолепным концертом Азербайджанского государственного камерного оркестра, который носит имя Г. Гараева. За дирижерским пультом в этот вечер стоял художественный руководитель и главный дирижер оркестра - народный артист Азербайджана Фахраддин Керимов.

Отметим, что концерты виртуозных музыкантов в составе камерного оркестра под управлением маэстро Керимова всегда отличаются ярким репертуаром и профессиональным исполнением. Этот концерт не стал исключением.

В первом отделении концерта в исполнении оркестра прозвучала Увертюра и "Прибытие Царицы Савской" из оратории "Соломон" одного из великих композиторов эпохи барокко Георга Генделя. Далее последовало исполнение Концертной симфонии для скрипки и альта с оркестром В.А. Моцарта, которая, к сожалению, звучит в Баку очень редко. Солировали заслуженная артистка Азербайджана, альтистка Рена Рагимова и скрипач-виртуоз Ровшан Амрахов. Их выступление завершилось продолжительными овациями публики и возгласами "браво".

Второе отделение началось с исполнения Серенады для струнных Антонина Дворжака. Светлое, теплое, гармоничное произведение Дворжака было встречено бурными аплодисментами зала.

В заключении вечера оркестр порадовал публику исполнением произведений Гара Гараева. Два романса композитора на стихи Александра Пушкина "Я вас любил" и "На холмах Грузии" прозвучали в исполнении заслуженной артистки Фариды Мамедовой (сопрано), и также были встречены оглушительными аплодисментами.

Завершился концерт исполнением Классической сюиты для камерного оркестра Гара Гараева.

Отметим, что на концерте присутствовали министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев, председатель Союза композиторов, народная артистка, композитор Франгиз Ализаде, директор Филармонии, народный артист, пианист Мурад Адыгезалзаде и другие известные деятели культуры, а также поклонники творчества Гара Гараева и меломаны столицы.

Ф. Агаларова