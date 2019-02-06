В Баку пройдет вечер памяти Децла - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня в Центральной клинической больнице (ЦКБ) управления делами президента Российской Федерации проходит церемония прощания с известным рэперомом Децлом (Кириллом Толмацким). Похороны пройдут на Пятницком кладбище. Децл будет похоронен на родовом участке рядом с бабушкой по материнской линии. Он умер в ночь на 3 февраля в Ижевске после выступления в ночном клубе. По предварительным данным, смерть 35-летнего музыканта наступила в результате сердечной патологии.

В Баку 7 февраля в Bar Fly Social Hub пройдет вечер памяти Децла под названием Tribute to DETSL, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. На протяжении вечера ди-джеи Pancho (Орхан Агаев) и Tim (Тим Касимов) будут играть репертуар ушедшего артиста.

Децл неоднократно был в Баку, выступал с концертами, реализовывал проекты с азербайджанскими рэперами. Один из его концертов прошел на Приморском бульваре в 2001 году, собрав огромное количество зрителей. В одном из интервью музыкант сказал: "До 2004 года я достаточно часто приезжал в Баку. Потом был длительный перерыв, и снова приехал уже в 2013 году. Всего же был в Баку, наверное, раз 15. Если даже не было больших концертов, то выступал на различных вечеринках. Свадьбы в Баку - это вообще отдельная тема! Там это возведено в какой-то культ. Очень много свадеб, на которые меня приглашали. Я всегда рад поездке в солнечный Баку, где очень красиво смотрится сочетание старинных и ультрасовременных построек. Столица растет и развивается в позитивном русле. Самое главное, что не поменялись люди. Они остались такими же добродушными и весёлыми. Я всегда отмечал насколько цивилизовано общество в Азербайджане. Бакинское гостеприимство на высочайшем уровне".

В октябре 2013 года состоялся последний концерт Децла в Баку в рамках Black Hour Party. В двухчасовой live программе также приняли участие DJ Shock и DJ Twist. Здесь он познакомился с целой группой реперов - Uran, Vir2al, Togg.Da.Boss и DJ Shock, и снял с ними совместный клип Azrap Cypher 3 . А в начале 2000-х также записал совместный трек с Эльшадом Хосэ

"В наше трудное время каждый делает, что может для выживания. Так что парни - молодцы, они не стоят на месте, стараются двигаться, развиваться. Мы поддерживаем с ними общение. А видеться часто не получается из-за загруженности. Я и сам сейчас много работаю. Готовлю альбомы, много гастролей, выступлений на различных фестивалях. Приятно когда тебя не забывают, помнят и ждут", - сказал Децл.

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