Азербайджанская культура вызвала восторг в Египте - ФОТО

Азербайджанская национальная культура вызвала восторг гостей Международного фестиваля культуры исламских стран, которая проходит в Каире (Египет) с 5 по 9 февраля. Об этом сообщили Trend в пресс-службе министерства культуры, передает Day.Az.

Исламский фестиваль под эгидой Организации Исламского Сотрудничества проходит под лозунгом "Одна нация, разнообразие культур". Церемония открытия фестиваля, в котором приняли участие представители более 20 государств, прошла 5 февраля в Каирском оперном театре.

На открытии в концертной программе приняли участие трио мугама народной артистки Симары Имановой и Азербайджанский государственный ансамбль песни и танца имени Фикрета Амирова. Делегацию возлавляет советник министра кульутры Айдын Исмиев.

В рамках фестиваля, который продлится до 9 февраля, пройдут различные культурные и художественные мероприятия, научные семинары и презентации различных исламских организаций. На фестивале будут представлены ряд исламских международных институтов, в том числе Центр истории, искусства и культуры, Исламский центр развития торговли, Исламский фонд солидарности, а также Исламская организация образования, науки и культуры и др.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook