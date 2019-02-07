Как незамужние девушки отомстили за себя - фантастика в Баку

В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета 16 февраля состоится показ спектакля "Жизель" Адольфа Адана, в котором выступит известная прима-балерина Национального академического театра оперы и балета Украины, народная артистка Украины, лауреат многих международных конкурсов артистов балета Татьяна Голякова (Жизель). Об этом, как передает Day.Az, сообщили Trend в пресс-службе театра.

Партнером Татьяны Голяковой по спектаклю будет лауреат международных конкурсов артистов балета Станислав Ольшанский (граф Альберт). В этот день партию Мирты будет исполнять молодая артистка балета, лауреат международного конкурса артистов балета (Германия) Аян Эйвазова.

Татьяна Голякова является одной из востребованных балерин современности. Ее гастроли с большим успехом проходили в Германии, Австрии, Италии, Швейцарии, Австралии, Бельгии, США, Франции, Японии, Испании. Зарубежная пресса и театральные критики с восхищением отмечают ее уникальные балетные данные и артистизм.

Дирижировать спектаклем будет лауреат международных конкурсов Орхан Гашимов.

"Жизель, или Вилисы" - "фантастический балет" в двух актах композитора Адольфа Адана на либретто Анри де Сен-Жоржа, Теофиля Готье и Жана Коралли по легенде, пересказанной Генрихом Гейне. Премьера состоялась 28 июня 1841 года в театре Королевской академии музыки, на сцене Опера Ле Пелетье.В основе произведения лежит древняя славянская легенда о виллисах - погибших молодых незамужних девушках, преданных своими возлюбленными. Отныне они вынуждены мстить за себя, по ночам убивая молодых мужчин, увлекая их в свои танцы.