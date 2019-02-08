Сати Казанова призналась в любви к Азербайджану: "Готова «полцарства» отдать за кутаб с каштанами"

Звезда российского шоу-бизнеса Сати Казанова в очередной раз призналась в любви к Азербайджану, где является частой гостьей. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на сайт "Москва-Баку".

"Я люблю Баку, азербайджанцев. То, как они умеют жить, радоваться, вкусно жить. Обожаю азербайджанские танцы. Все в Азербайджане такое сочное, а люди такие гостеприимные. Даже клип на мою самую популярную песню "До рассвета" был снят в Баку. У нас были планы провести съемки в Греции, потом в Турции - тоже не получилось, в Тбилиси - нет, а потом я подумала: а почему бы не в Баку? Нам нужны были кадры старых городков. Я до этого никогда не была в Старом городе. Позвонила Эмину Агаларову и попросила помочь. Он мне сразу сказал, что это не проблема и пригласил. Он нам устроил питание, проживание. Мы жили прямо на берегу Каспийского моря. Нашлись замечательные ребята, которые помогли нам с разрешением на съемки. Я в ту поездку объелась кутабами из тыквы и с каштанами. Я и сейчас готова "полцарства" отдать за кутаб с каштанами", - сообщила Сати Казанова в своем интервью сайту.

Н. Гасымова