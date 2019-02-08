Андеграунд в центре Баку – Рассказываем о выставке в новом арт-пространстве - ФОТО

В Баку недавно состоялось открытие нового пространства, где прошла выставка молодого художника Самира Салахова, кураторами которой выступили Лесли Грэй и Асли Самедова.

Об открытии нового выставочного пространства знали не многие. Приглашения были разосланы организаторами лишь узкому кругу людей, а адрес не сообщался вплоть до последнего дня перед выставкой.

Закрытая выставка 18+ в тайном месте... Интрига сохранялась до последнего. И эту интригу Day.Az сохранит для своих читателей, так как называть адрес не в праве.

Асли Самедова, Самир Салахов, Лесли Грэй

Тайное место имеет название Ta (r) dino 6 - это квартира в центре города, которая превратилась в некоммерческое пространство альтернативного искусства, где иногда будут проводиться художественные мероприятия местных и международных художников. Посещать выставки можно будет по приглашению и только по предварительной записи.

Почему Ta (r) dino 6? На этот вопрос Day.Az ответила Асли Самедова. Владелица квартиры сообщила, что это ее миланский адрес. Но случайная ошибка - появление буквы "r" в слове символизировало ее прокрастинацию в этом деле (этот проект она должна была сделать намного раньше. Но никогда не поздно начать). "Тардино" - это комбинация суффикса "-ino" и итальянского слова "tardo" ("поздний").

Ta (r) dino 6 - это не учреждение и оно не конкурирует ни с какими культурными организациями ни в Азербайджане, ни за рубежом. Это самостоятельное пространство и их бюджет покрывают предметы первой необходимости. Площадка открыта для любой идеи, но они не принимают и не финансируют проекты, которые им не нравятся.

И вот первой выставкой, прошедшей здесь, стала "Sənsizlik səndən vəfalı çıxdı" ("Твое отсутствие оказалось вернее твоего присутствия") Самира Салахова.

Здесь была представлена фотокнига, посвященная татуировкам, которую художник создал в 2016 году. Все остальные работы были сделаны в 2019 году. Источником вдохновения для выставки стала армейская рутина. Неким толчком к ее появлению стала история, услышанная от куратора Лесли Грей. Она рассказала художнику о том, что в 1940-е годы в Америке невесты отправляли своим женихам на фронт нижнее белье с различными вышивками, сделанными собственными руками. История показалась художнику забавной, и он решил передать ее в азербайджанском колорите. На созданное в стиле тех времен нижнее белье были вышиты различные фразы, ребусы на азербайджанском. Также были представлены рисунки, отражающие все испытания, сквозь которые проходят парни на военной службе, и татуировки вместе с посвященным им стихотворением Руслана Азери.

Отметим, что это вторая персональная выставка мультимедийного художника Самира Салахова. Он является участником огромного числа выставок как в стране, так и за рубежом. Его работы были представлены в штаб-квартире ЮНЕСКО, в галереях России, Грузии и ОАЭ.

Франгиз Агаларова

Фото: Адыль Юсифов