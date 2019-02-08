Около стен Ичеришехер появился динозавр - ВИДЕО

Около стен Ичери шехер появился динозавр - такой видео ролик подготовили организаторы первого в Баку лицензионного мультимедийного московского спектакля "Мультизавры. Таинственный остров", который пройдет в Государственном академическом национальном драматическом театре, 20 апреля в 12.00 и 15.00, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Гости спектакля с помощью современных технологий отправятся в незабываемое путешествие и встретятся с настоящими динозаврами.

Хотите узнать, как жили эти животные, на каком языке они разговаривали? У каждого зрителя есть шанс узнать все подробности из жизни динозавров и выполнить очень сложную миссию - спасти таинственный остров динозавров от огненного вулкана. Бояться не стоит, так как на шоу у каждого есть уникальный многофункциональный браслет, который поможет управлять стихиями и перемещаться во времени. Всю миссию со зрителями проходят отважные и добрые герои!

Цена билетов от 20 до 50 манат. Билеты можете приобрести во всех кассах города, торговых центрах 28 Mall и Ganjlik Mall, в центрах ASAN xidmət и онлайн на https://iticket.az/events/children/multizavry-tainstvennyi-ostrov. Телефоны для справок: 0503549054, 0773549054.