Памяти мсье Джордана – Неподражаемый Сергей Юрский - ФОТО

Советский и российский актер и режиссер театра и кино, народный артист РСФСР Сергей Юрский скончался на 84-м году жизни.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, причиной смерти Сергея Юрского стала остановка сердца.

Отметим, что в конце декабря 2018 года российские СМИ писали о срочной госпитализации и тяжелом состоянии актера, однако в театре говорили, что С.Юрский был в больнице на профилактическом лечении.

Азербайджанским киноманам Юрский был знаком не только по ролям в советских картинах "Человек ниоткуда", "Любовь и голуби", "Золотой теленок", "Республика ШКИД", "Место встречи изменить нельзя" и т.д., но и по ролям в азербайджанском кино. Он снялся в трех фильмах "Лев ушел из дома", где сыграл злого охотника, "Дервиш взрывает Париж", в котором воплотил образ французского ботаника месье Джордана и фильме "Не бойся, я с тобой", где сыграл роль полицейского пристава.

Сергей Юрский родился в 1935 году в Ленинграде в театрально-музыкальной семье.

Учился на юридическом факультете Ленинградского университета. В то же время участвовал в постановках театра-студии под руководством актрисы и педагога Евгении Карповой.

После третьего курса перешел в Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского (ныне Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства), который окончил в 1959 году.

Еще будучи студентом он был принят в Большой драматический театр (БДТ), где проработал 20 лет, после чего переехал в Москву.

В столице России Юрский стал одним из ведущих актеров Театра имени Моссовета. Там же он выступил как режиссер, поставив такие спектакли, как "Тема с вариациями", "Правда - хорошо, а счастье лучше", "Не было ни гроша, да вдруг алтын" и другие.

Играл и режиссировал на сцене "Школы современной пьесы", МХТ им. Чехова, был занят в зарубежных постановках.

Кроме того, Сергей Юрский - один из лучших чтецов. В его репертуаре 15 литературных программ по произведениям классических и современных авторов.

Добавим, что память об артисте могут увековечить мемориальной доской на доме, где он жил.

Н. Гасымова