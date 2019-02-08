Исмаил Шихлы. Последний бек ХХ века - ИНТЕРВЬЮ

В марте 2019 года исполняется 100 лет со дня рождения видного представителя азербайджанской литературы, талантливого прозаика, известного литературоведа, педагога и общественного деятеля, народного писателя Исмаила Шихлы.

В связи с этим Президент Азербайджан Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение, согласно которому, в течение года пройдет ряд мероприятий, посвященных 100-летнему юбилею народного писателя.

Сын писателя, известный журналист Эльчин Шихлинский в интервью корреспонденту ATAlar.Ru поделился воспоминаниями и интересными фактами из жизни писателя, передает Day.Az.

- В этом году будет отмечаться 100-летний юбилей писателя Исмаила Шихлы. Однако несколько лет назад в одном из своих интервью Вы отметили, что его возраст был завышен. Можно об этом поподробнее?

- На самом деле отец 1922 года рождения. Просто он семилетку в сельской школе закончил за 4 года и при поступлении в Казахскую педагогическую школу (до этого мусульманское отделение бывшей Горийской семинарии) его документы для вступительных экзаменов не принимали из-за его юного возраста. Тогда он решился на отчаянный шаг и переделал 1922-й год на 1919-й в документе о рождении - так ему хотелось учиться. Он об этом и сам упоминает в своих воспоминаниях.

- Известно, что во время войны из-за фамилии его даже добровольцем не брали на фронт. Создавала ли ему какие-то проблемы фамилия Шихлинский или родственные связи с Алиагой Шихлинским в дальнейшем?

- Шихлинские - представители бекского сословия и понятно, что при большевиках этого было достаточно, чтобы тебя либо расстреляли, либо арестовали, либо же сослали в Сибирь. Одного из родных дядь отца по материнской линии расстреляли по решению тройки без суда и следствия, двое других вынуждены были сначала уйти в горы и податься в гачаги ( от азерб. qaçaq - беглец прим.ред.), а затем эмигрировать в Турцию. Тетушка по материнской линии была сослана с маленькими детьми в Казахстан, а затем Кыргызстан. Двоюродную сестру отца - дочь расстрелянного дяди в 14 лет сослали в Сибирь, где она, будучи еще даже и не подростком, валила лес и только в самом конце 50-х, после смерти Сталина, вернулась домой. Это самые близкие родственники. Если же взять всех Шихлинских, то сосланных, арестованных, расстрелянных, сменивших фамилию и скрывавшихся - всех и не счесть. Но, несмотря на все эти обстоятельства, отец с гордостью носил эту фамилию и стал тем, кем был, и никогда, и ни перед кем не прогибался - фамилия не позволяла.

- Прототипом какого образа в романе "Буйная Кура" является Гияс бек Шихлинский? Какая есть информация о его жизни после эмиграции в Турцию?

- Гияс бек один из двух дядь отца, о которых я упоминал выше. Старшего их брата Шамиддин ага расстреляли, а он и его младший брат Гасан ага эмигрировали в Турцию. Их прототипы есть в последнем романе отца "Мир мой умерший". В "Буйной Куре" больше собирательного, чем в последнем романе. Что же касается информации о его жизни в эмиграции - об этом много чего передавалось и передается из уст в уста. В рамках одного вопроса, даже интервью обо всем и не расскажешь. У нас теперь по этой линии очень много родственников по всей Турции. Они взяли себе фамилию Алказак. Так что, если встретите кого-то с такой фамилией знайте - это самые что ни на есть Шихлинские. Ну, а старший из сыновей Гияс бека, ныне покойный Чингиз, был полковником Военно-воздушных сил Турции. Многие из Алказаков служили в турецкой армии и ее различных спецподразделениях. С некоторыми из них у нас теперь есть связь.

- Какова ситуация с переводами произведений Исмаила Шихлы на иностранные языки? Достаточно ли знают в зарубежных странах видного представителя азербайджанской прозы XX века ?

- Практически все произведения отца переведены на русский язык, чего не могу сказать о турецком. В целом романы переведены и на турецкий. "Буйная Кура" переведена на грузинский и украинский. Что же касается европейских языков, то тут проблемы. Есть, конечно, отдельные рассказы и на английском и на немецком, но это не то чего бы хотелось. Помню, в 70-е годы уже прошлого века "Буйную Куру" должны были перевести и опубликовать в Польше, был даже заключен контракт, но.., только не смейтесь, помешала "Солидарность". Революционные события в Польше в конце 70-х, за которыми мы следили с замиранием сердца, и сопережевали полякам, помешало этому. Помню даже текст из Польши: " В связи с происходящими событиями, с сожалением, сообщаем, что соблюсти условия договора не можем и высылаем в связи с этим компенсацию в боннах". На эти чеки отец купил мне куртку и кое-что из одежды в валютном магазине, в советские времена были и такие. Немцы же в середине 80-х сослались на то, что немецкий читатель не сможет понять суть произведения. Словом, такая вот история...

- Исмаил Шихлы единственный председатель Союза писателей Азербайджана, который сам подал в отставку. К тому же, вопреки правилам того времени, у него были и другие отставки. Создавали ли такие поступки проблемы и препятствия для него?

- Нет. В 1968-м году он ушел с поста третьего секретаря Союза писателей, в середине 70-х с поста главного редактора журнала "Азербайджан" и в 1987-м ушел из председателей СП Азербайджана. Ушел и из партии в январе 1990 года. (Однако, в отличие от многих не забрал свой партбилет втихаря обратно). И никогда не жалел об этом. Единственное, о чем он жалел, так это о прекращении педагогической деятельности. Ему пришлось оставить заведование кафедрой иностранной литературы, которую сам же и создал в тогдашнем АПИ имени Ленина, нынешний Педагогический Университет, потому как надо было переключиться на работу в Союзе. Но часы он оставил, однако, мелким людишкам это мешало. Отец всегда одним своим присутствием и существованием мешал взяточникам и казнокрадам.

- Один из его коллег-писателей назвал его "последним беком XX века". Какие особые качества Исмаила Шихлы Вы можете выделить?

- Спасибо Чингизу Абдуллаеву. Это из-под его пера вышло искреннее воспоминание об отце - "Последний бек ХХ века". Мне сложно ответить на этот вопрос. Он был моим отцом. Настоящим мужчиной и человеком. Мне повезло, что я оказался его сыном. И этим все сказано.

- Утвержден ли план юбилейных мероприятий и какие мероприятия намечаются?

- Я не в курсе данного вопроса. Пока во всяком случае.