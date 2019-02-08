IstedArt в Баку: Творчество детей школ-интернатов и Центра реабилитации лиц с синдромом Дауна

В Центре Современного Искусства YARAT 11 февраля в 14:00 состоится церемония закрытия второго сезона культурно-благотворительного проекта IstedArt, организованного Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" при поддержке Центра Современного Искусства YARAT. Об этом, как передает Day.Az, сообщили Trend организаторы.

Гостям будет представлена экспозиция работ (живопись, графика, лепка) участников проекта под названием "Второе дыхание в искусстве", а также театральная постановка по мотивам произведения древнегреческого поэта Эзопа "Волки и овцы".

Проект осуществляется с марта 2018 года. Главная цель - раскрыть способности в области искусства и поддержать детей с особенностями в развитии и детей, оставшихся без родительского попечения. В проекте участвуют воспитанники девяти школ-интернатов города Баку, а также дети, которые проходили лечение в Центре реабилитации лиц с синдромом Дауна. В первом сезоне проекта (с марта по июнь 2018 года) приняли участие более 40 детей, во втором (с октября 2018 по январь 2019 года) участвовало уже более 50 детей. Для детей были организованы мастер-классы по рисованию, керамике, графике и актерскому мастерству. Мастер-классы проводились молодыми и талантливыми мастерами в разных творческих центрах Ичери шехер и в Центре Современного Искусства YARAT.