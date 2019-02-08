В Баку пройдет выставка «Второе дыхание в искусстве»

Культурно-благотворительный проект под названием "IstedArt", организованный Управлением Государственного Историко-Архитектурного Заповедника "Ичеришехер" при поддержке Центра Современного Искусства YARAT, начал свою деятельность в марте 2018 года.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе "Ичеришехер", цель проекта - раскрыть способности в области искусства и поддержать детей с особенностями в развитии и детей, оставшихся без попечения родителей. В проекте участвуют дети из 9 школ-интернатов города Баку, а также дети, которые проходили лечение в Центре Реабилитации с синдромом Дауна. В 1-ом сезоне проекта, прошедшем с марта по июнь 2018-го года, приняли участие более 40 детей, во 2-ом сезоне (с октября 2018-го по январь 2019-го года) участвовало уже более 50-и детей. Для детей были организованы мастер-классы по рисованию, керамике, графике и актерскому мастерству. Мастер-классы проводились молодыми и талантливыми мастерами в разных творческих центрах Ичеришехер и в Центре Современного Искусства YARAT.

11 февраля 2019-го года в 14:00 состоится церемония закрытия 2-го сезона проекта "IstedArt" в виде выставки работ участников, а также театральной постановки.

Работы, объединенные в выставку "Второе дыхание в искусстве", будут представлены в Центре Современного Искусства YARAT. Гости выставки смогут ознакомиться с живописью, графикой и лепкой детей, а также посмотреть спектакль на основе произведения древнегреческого поэта Эзопа "Волки и овцы".

Н. Гасымова