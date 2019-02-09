В Центре мугама покажут спектакль по произведению Магсуда Ибрагимбекова
18 февраля в 19:00 в Международном центре мугама состоится показ спектакля (на русском языке) по мотивам произведения "Рог носорога" известного режиссёра-кинодраматурга Магсуда Ибрагимбекова, поставленного с участием студентов факультета "Театральное искусство" Азербайджанского государственного университета культуры и искусства.
В спектакле по одноименному произведению Магсуда Ибрагимбекова примут участие - заслуженный артист Магсуд Мамедов и студенты русского сектора драматического режиссерского факультета - Мир Габиль Акберов, Юрий Омельченко, Милана Соколенко, Заур Терегулов, Эльнур Рзаев и другие.
Руководителем проекта является профессор Фарида Сафиева, руководители курса - народная артистка, профессор Джаннет Салимова и заслуженная артистка Сона Микаилова.
Н. ГасымоваСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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