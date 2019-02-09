В Филармонии состоялся прекрасный концерт классической музыки

Вчера в Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева состоялся концерт Азербайджанского государственного симфонического оркестра им. Уз. Гаджибейли под руководством главного дирижера оркестра, народного артиста Рауфа Абдуллаева.

Очередной концерт оркестра собрал в стенах Филармонии большое число меломанов, желающих насладиться прекрасным исполнением классических произведений.

В рамках концертной программы оркестр исполнил Симфонию №92 австрийского композитора Йозефа Гайдна. Более известная как Оксфордская симфония, это произведение было встречено публикой бурными аплодисментами.

С особым нетерпением зрители ждали выхода на сцену солиста вечера - заслуженного артиста Азербайджана, известного виолончелиста Алексея Милтых. В его исполнении прозвучал Концерт для виолончели с оркестром британского композитора Эдуарда Элгара.

Виртуозное исполнение завершилось продолжительными овациями зала и возгласами "браво".

Публика еще долго аплодировала солисту, оркестру и маэстро.

Н. Гасымова