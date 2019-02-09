В Филармонии состоялся прекрасный концерт классической музыки
Вчера в Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева состоялся концерт Азербайджанского государственного симфонического оркестра им. Уз. Гаджибейли под руководством главного дирижера оркестра, народного артиста Рауфа Абдуллаева.
Очередной концерт оркестра собрал в стенах Филармонии большое число меломанов, желающих насладиться прекрасным исполнением классических произведений.
В рамках концертной программы оркестр исполнил Симфонию №92 австрийского композитора Йозефа Гайдна. Более известная как Оксфордская симфония, это произведение было встречено публикой бурными аплодисментами.
С особым нетерпением зрители ждали выхода на сцену солиста вечера - заслуженного артиста Азербайджана, известного виолончелиста Алексея Милтых. В его исполнении прозвучал Концерт для виолончели с оркестром британского композитора Эдуарда Элгара.
Виртуозное исполнение завершилось продолжительными овациями зала и возгласами "браво".
Публика еще долго аплодировала солисту, оркестру и маэстро.
Н. ГасымоваСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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