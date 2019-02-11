Звезды оперы представили «Богему» на сцене Театра оперы и балета - ФОТО

Одна из самых исполняемых опер в мире - "Богема" Джакомо Пуччини ставится часто и на сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета и всегда собирает аншлаг. Но это не только благодаря гениальности самого произведения, но и решению руководства Театра приглашать для участия в спектаклях зарубежных исполнителей, которые каждый раз вносят в показ на бакинской сцене что-то новое для отечественных зрителей.

На этот раз для исполнения партии Рудольфа был приглашен лауреат международных конкурсов вокалистов, солист миланского театра La Scala (Италия). Партию Марселя исполнил ведущий солист Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси, заслуженный артист Беларуси, лауреат международных конкурсов вокалистов Владимир Громов.

Стоит отметить, что выступления молодого тенора Азер Рзазаде, ставшего первым в истории Азербайджана оперным певцом-студентом всемирно известной итальянской академии "La Scala", отечественные меломаны всегда ждут с нетерпением. А белорусский баритон Владимир Громов давно любим нашей публикой и является частым гостем столицы. Пару им составили очаровательнейшие примы отечественного оперного театра - заслуженные артистки Азербайджана Афаг Аббасова (партия Мими) и Инара Бабаева (партия Мюзетты).

В спектакле также приняли участие народные артисты Азербайджана Али Аскеров (партия Альциндора), Акрам Поладов (партия Коллена), заслуженные артисты Турал Агасиев (партия Шонара), и др.

Мало кто знает, что гламурное и вполне благозвучное в наши дни слово "богема" первоначально означало "цыганщина". Долгое время так называли исключительно криминальные элементы Парижа, и только потом этим словом стали обозначать почти лишенных средств к существованию литераторов, художников, актеров.

Такую нищенскую юность испытал и французский писатель Анри Мюрже, роман которого "Сцены из жизни богемы" стал сюжетной основой оперы. Сам композитор Джакомо Пуччини также познал голод и холод в неотапливаемой мансарде, и, как герои оперы, также скрывался от преследований скупого домохозяина.

Взаимоотношение полуголодной артистической молодежи, их творческие поиски, безудержное веселье и трагическое отчаяние, когда главный герой, поэт Рудольф теряет свою возлюбленную Мими, вносит символический подтекст в идею оперы. Смерть от скоротечной чахотки главной героини в окружении любящих ее людей словно утверждает, что богатство не в состоянии заменить любовь, дружбу, доброту и теплоту человеческих взаимоотношений.

Знакомая всем история, но от этого не теряющая своего очарования, бесконечная трогательная атмосфера нежности, легкомыслия, мгновенных обид и легко разрешающихся ссор, смерть Мими и безутешные рыдания друзей вновь предстали перед публикой в игре профессиональных артистов и сорвали овации.

Стоит отметить, что в плане вокального исполнения спектакль очаровал. Великолепное чувство сцены, красивый и сильный вокал, замечательное актерское воплощение исполнителей не оставили зал равнодушным к происходящему на сцене.

Добавим, что дирижировал спектаклем главный дирижер и музыкальный руководитель театра, заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов дирижеров Эйюб Гулиев.

Н. Гасымова