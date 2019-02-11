Азербайджан выдал сотни свидетельств авторам уникальных произведений - Глава госагенства

В прошлом году было зарегистрировано 568 работ 333 авторов и выданы 574 свидетельства о регистрации произведения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, об этом сообщил председатель правления Агентства интеллектуальной собственности Азербайджана Кямран Иманов.

По его словам, посредством раздела "Электронный сервис" на основе 21 обращения было зарегистрировано 16 произведений и выдано 16 свидетельств о регистрации: "Кроме того, в прошлом году было зарегистрировано 15 договоров".