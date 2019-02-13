Самый интересный проект Азнета возвращается в эфир - ФОТО

Более года назад Азнет взбудоражил поэтический проект 994FM. Завоевав всеобщую любовь, проект в короткий срок набрал большую популярность в социальных сетях. Цель проекта - сделать поэзию популярной и любимой. Именно здесь, прослушав стихотворение еще неизвестного поэта, человек может прочувствовать поэзию и полюбить ее. Подробнее о проекте Day.Az рассказывала основательница 994FM Лала Алекперова, отметившая тогда, что 994FM для нее расшифровывается, как что-то вроде "Вещает Азербайджан", и в приоритете она держит азербайджанскую поэзию.

Недавно стартовал второй сезон проекта, и первое же видео с участием народного артиста Эйюба Ягубова, где он прочел стихотворение Микаила Мушвига набрало огромное число просмотров. Как сообщила в беседе с Day.Az Лала Алекперова, они не ожидали, что второй сезон будет настолько успешен.

Второй сезон проекта схож с прошлым лишь цветовой гаммой - он все также черно-белый. Также свободным остался выбор стиха и языка, на котором он будет звучать. Но теперь среди чтецов будет больше громких имен. Так, например, участницей второго видео стала известная танцовщица, актриса Оксана Расулова. А скоро в свет выйдет третье видео с участием актера Горгуда Джафара.

"Изменилась и съемка видео. Отныне она не статичная. Люди были прикованы к тексту, не все могли выучить стих наизусть и это создавало проблемы - они не могли смотреть в камеру, не могли пережить те эмоции. А сейчас читка стихов записывается отдельно на студии, а съемка проводится отдельно. Мы хотим показать людей, то как они выражают свои эмоции, и, конечно же, показать Баку", - сообщила Лала.

Также изменились условия отбора чтецов. Раньше любой желающий мог прислать свое видео, где он читает стих. Теперь же раз в 2-3 месяца будет проводиться кастинг, где члены жюри (поэты и актеры) будут отбирать 10-20 человек, для того чтобы снять их читку. Соответственно перед аудиторией проекта предстанут люди, у которых развита риторика, актерские данные.

Проект больше не будет включать в себя стихотворения для детей. На 994 FM появится отдельная рубрика для них.

Стоит отметить, что увеличилась команда, работающая над проектом. Появились арт-директор Сеймур Аллахъярлы, дизайнер Эльшад Гулиев, появился еще один Искандер Салимов, исполнительные продюсеры... Неизменными остались сама Лала и оператор Мухаммед Осман.

Проект вышел за рамки любительского и стал профессиональным. В нем виден их четкий стиль. Но он продолжает оставаться не коммерческим.

"Мне хотелось бы, чтобы была поддержка, потому что мне иногда бывает нужно заплатить дизайнерам, оператору и т.д. Поэтому мы полностью открыты спонсорским предложениям", - отметила автор проекта.

Лала также сообщила, что планирует проведение поэтического концерта весной, но, может быть, начнет с организации маленьких поэтических вечеров. А для самых ярых фанатов проекта есть радостная новость - скоро 994 FM запустит свой мерч.

Франгиз Агаларова