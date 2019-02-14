В Баку состоится выставка гянджинских художников

20-25 февраля в Музейном Центре в Баку при организации министерства культуры Азербайджана и при поддержке Государственной картинной галереи Азербайджана, Гянджинского филиала Союза художников Азербайджана и Гянджинской городской детской художественной школы будет организована выставка художников Гянджи "Xəzinə" ("Сокровищница").

Согласно некоторым предположениям, "гянджа" переводится с пехлевийского языка как "сокровище". Гянджа, будучи одним из древних городов Азербайджана, является сокровищницей культурного наследия, источником богатых природных ресурсов и высоких ценностей.

Как сообщила Day.Az куратор выставки Мехбара Аббасова, на выставке художники Гянджи представят свое видение и отношение к тем или иным жизненным ценностям.

Отметим, что целью проекта является поддержка художественных традиций и культурного наследия Азербайджана, создание творческой среды для художественного развития и становления молодого художника, привлечение внимания общественности к художественному творчеству региональных художников, показать широкой аудитории достойные внимания ценности региона.

На выставке будут представлены произведения таких художников как Назим Бабаев, Фаик Абдуллаев, Акиф Гусейнов, Шаиг Мамедов, Эльчин Джафаров, Махар Махаррамов, Талатум Мамедов и др. В экспозицию выставки также включены несколько работ из фонда Гянджинской государственной галереи.

Открытие выставки состоится 20 февраля в 18:00. Вход свободный.

Ф. Агаларова