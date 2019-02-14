В Баку презентовали необычную книгу «Когда меня не будет» - ФОТО

12 февраля в Центре творчества Максуда Ибрагимбекова состоялась презентация книги "Когда меня не будет", созданной детьми проекта творческого объединения YARADAN.

"Дети-творцы" построили своеобразный диалог со взрослой аудиторией и передали свои чувства и эмоции через танцевальный перфоманс и интерактив с залом. Откровенные вопросы детей, вера и свобода, которой они дышали, придали всему вечеру удивительную, трогающую сердца атмосферу.

Напомним, что основная деятельность проекта заключается в создании условий для выявления, развития и реализации способностей детей в возрасте от 12 до 16 лет, включая детей с ограниченными физическими возможностями, из малообеспеченных семей, из интернатов и приютов, а также в содействие им в адаптации в обществе.

Цель - помочь детям расширить свое сознание, поверить в себя и в любовь, развить и применить свою творческую силу и способности, понять важность единства, учиться быть счастливыми.

Напомним, что проект стартовал в январе 2018 года, 3 марта состоялись первая встреча и занятия. Групповые и индивидуальные занятия детей со своими кураторами, то есть участниками творческой группы YARADAN проводятся несколько раз в неделю. Занятия отличаются по формату от стандартных образовательных курсов и школьных уроков. Главный принцип - ломать рамки сознания и идти по пути самопознания и саморазвития.

Авторы проекта в беседе с Day.Az сообщили, что в мае планируют провести итоговое мероприятие - совместную работу взрослой группы и "детей-творцов", включающую выставку картин, фильм, фотографии, книгу, спектакль, музыкальное произведение и т. д. Все участники - и дети, и взрослые, будут представлять работы на одну единую тему "İz" ("След"). Слоганом проекта является: "Yaradım ki, izim qala".

В проекте участвуют 15 детей и 14 взрослых.

"Взрослые участники делятся на три группы: творческая (художник, фотограф, музыкант, писатель, режиссер, танцор, мастер по культуре питания), педагогическая (педагоги-психологи) и организаторская или административная. Несмотря на то, что состав взрослых групп уже сформирован, в течение проекта к нам присоединяются новые участники. С появлением потенциальных участников совместно обдумываются реальность, возможность и форма их участия и согласованно принимается решение. Все участники в проекте "YARADAN" являются волонтерами, которых объединяет идея главенства духовных ценностей, красоты, любви к жизни и к людям", - сообщила руководитель проекта Нигяр Рзаева.

Она отметила, что когда они начинали этот проект, никто не знал, что действительно их ждет. А сейчас, когда дети с нелегкой судьбой и тяжелым грузом, при каждой встрече со счастливой улыбкой и наполненные любовью бегут в их объятия и выражают готовность идти дальше по пути познания. Н. Рзаева призналась, что в эти моменты они понимают, что все делали правильно и их проект просто обязан существовать дальше и расширяться.

Ф. Агаларова