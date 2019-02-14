Азербайджан и Великобритания расширят сотрудничество в сфере культуры - ФОТО

Великобритания готова сотрудничать с Азербайджаном по различных направлениям культурной сферы.

Об этом госсекретарь по туризму, культурному наследию и искусству Великобритании Майкл Эллис сказал на встрече с министром культуры Азербайджана Абульфасом Гараевым, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минкультуры, передает Day.Az.

На встрече состоялся обмен мнениями по ситуации отношений в сфере культуры между двумя странами, а также было принято решение о подписании Меморандума о взаимопонимании в сфере культуры и подготовке на его основании Плана мероприятий.

Министр культуры подчеркнул, что азербайджанская сторона серьезно изучает опыт Великобритании для развития индустрии культуры и творчества и сотрудничает с Британским советом (British Council).

Гараев пригласил коллегу в Азербайджан для участия в 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО и в V Всемирном форуме по межкультурному диалогу, которые пройдут в этом году в Баку 2-3 мая и 30 июня-10 июля соответственно.

Высоко оценив роль Азербайджана в ЮНЕСКО, госсекретарь Великобритании Майкл Эллис пожелал успехов в организации 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

Отметим, что министр культуры Абульфас Гараев находится с визитом в Великобритании (г. Ковентри) для проведения презентации по председательству Азербайджана в 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО и организации пятого Всемирного форума по межкультурному диалогу, которые в этом году пройдут 2-3 мая и 30 июня-10 июля соответственно в Баку.