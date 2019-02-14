В свет вышла новая книга Мехти Кязимова «Персоязычная поэзия XVI-XVII веков»

На днях в свет вышла новая книга доктора филологических наук Мехти Кязимова "Персоязычная поэзия XVI-XVII веков".

Мехти Кязимов является автором переводов с персидского "Абу Бакр ал-Кутби ал-Ахари. Тарих-и шейх Увейс" (1984), "Хамдаллах Мустоуфи Казвини. Зайл-и тарих-и гузиде" (1986), "Зайн ад-Дин ибн Хамдаллах Казвини. Зайл-и тарих-и гузиде" (1990), а также автором "Хафт пейкар" Низами и традиция назире в персоязычной поэзии XIV-XVI вв." (1987), "Последователи Низами" (1991), "Поэтическое наследие Джамали Табризи" (1998), "Из истории суфийской мысли" (2001), "Персидская поэзия в конце ХХ века" (2006) и др.

Отметим, что это 12 по счету книга азербайджанского учёного, известного востоковеда - ираниста, заведующего кафедрой иранистики БГУ, доктора филологических наук, профессора Мехти Кязимова, который к тому же является автором многочисленных научных статей.

Специализирующийся в основном на персоязычной литературе, низамиведении, сравнительном литературоведении и источниковедении, он является участником большого числа международных научных конференций, симпозиумов, семинаров как в Азербайджане так и за рубежом.

Добавим, что персоязычная литература, в создании которой принимали участие представители разных народов, относится к числу богатейших литератур мира. На протяжении веков, не смотря на географическую удаленность и обширность пространственного распространения, она сохраняла единство основных показателей, стабильность художественных форм и внутрилитературных взаимосвязей, что давало возможность характеризовать ее как единое целое. Вместе с тем не стоит забывать специфику литературного развития в различных регионах и областях, этническую принадлежность авторов, что, естественно, приводило к расхождениям внутри единого целого.

Теперь, благодаря стараниям Мехти Кязимова, русскоязычная аудитория сможет насладиться красотой персоязычной поэзии XVI-XVII веков.

Н. Гасымова